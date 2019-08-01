У Миколаєві СБУ викрила на хабарі адвоката



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Фото: пресцентр СБУ

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник вимагав у підзахисного $1,5 тис за непритягнення до відповідальності за крадіжку

У Миколаєві співробітники Служби безпеки України викрили на отриманні неправомірної вигоди місцевого адвоката. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник вимагав у свого підзахисного $1,5 тис. За цю суму адвокат обіцяв вплинути на слідчого для прийняття рішення щодо непритягнення правопорушника до кримінальної відповідальності за крадіжку та закриття провадження.

Правоохоронці затримали адвоката відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в середмісті обласного центру під час отримання всієї суми хабаря.

У межах відкритого кримінального провадження вирішується питання щодо оголошення адвокату про підозру.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із викриття зловмисника проводилися спільно з ДБР під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області.