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    На Запоріжжі мер із містянами зупинили російський танк (відео)

    У Дніпрорудному мер із містянами зупинили російський танк - На Запоріжжі мер із містянами зупинили російський танк (відео)
    У Дніпрорудному мер із містянами зупинили російський танк
    фото: кадр з відео

    Люди вийшли назустріч російській техніці, у результаті окупанти повернули назад

    У Дніпрорудному Запорізької області мер міста Євген Матвєєв разом із місцевими мешканцями зупинили ворожий танк. Про це повідомив радник МВС Антон Геращенко.

    Люди вийшли назустріч російській техніці, у результаті окупанти повернули назад.

    «Не бійтеся давати відсіч загарбникам! Україна перемагає! Смерть російським окупантам!» – написав Геращенко.

    До слова, за орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

    • літаки - 27
    • гелікоптери - 26
    • танки - 146
    • бойові броньовані машини - 706
    • гармати -49
    • ЗРК «Бук» -1
    • «Гради» - 4
    • автомобільна техніка - 30
    • цистерни - 60
    • БпЛА ОТР2 - 2
    • кораблі і катери - 2
    • Особовий склад орієнтовно - 4300.
    Раніше президент Зеленський прозвітував про сьогоднішню телефонну розмову з невизнаним президентом країни, яка разом із Росією напала на Україну.
    Теги: Запоріжжя окупанти Антон Геращенко машини
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    На Запоріжжі мер із містянами зупинили російський танк (відео)