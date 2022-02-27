На Запоріжжі мер із містянами зупинили російський танк (відео)

Люди вийшли назустріч російській техніці, у результаті окупанти повернули назад

У Дніпрорудному Запорізької області мер міста Євген Матвєєв разом із місцевими мешканцями зупинили ворожий танк. Про це повідомив радник МВС Антон Геращенко.

Люди вийшли назустріч російській техніці, у результаті окупанти повернули назад.

«Не бійтеся давати відсіч загарбникам! Україна перемагає! Смерть російським окупантам!» – написав Геращенко.

До слова, за орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати: