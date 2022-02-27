На Запоріжжі мер із містянами зупинили російський танк (відео)
Люди вийшли назустріч російській техніці, у результаті окупанти повернули назад
У Дніпрорудному Запорізької області мер міста Євген Матвєєв разом із місцевими мешканцями зупинили ворожий танк. Про це повідомив радник МВС Антон Геращенко.
Люди вийшли назустріч російській техніці, у результаті окупанти повернули назад.
«Не бійтеся давати відсіч загарбникам! Україна перемагає! Смерть російським окупантам!» – написав Геращенко.
До слова, за орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 27
- гелікоптери - 26
- танки - 146
- бойові броньовані машини - 706
- гармати -49
- ЗРК «Бук» -1
- «Гради» - 4
- автомобільна техніка - 30
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 2
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 4300.