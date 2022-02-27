Комік став найпотужнішим лідером світу, в той час як політичні лідери виглядають як клоуни, – журналістка

Людина, яка раніше розважала націю, стала її голосом

Колишній комік Володимир Зеленський став найпотужнішим лідером світу, в той час як політичні лідери виглядають як клоуни. Про це із посиланням на західних аналітиків заявила журналістка телеканалу Прямий.

«Несподівано у ці дні проявився характер Володимира Зеленського. Він не просто не втік з Києва, хоча є реальною мішенню номер один. Він не просто позбавив Путіна надії реалізувати ще раз сценарій, як із втечею Януковича. Він щодня демонструє усьому світові холодний розум, силу і спокій справжнього Верховного Головнокомандувача. Західні аналітики на сьогогдні пишуть так: Комік став найпотужнішим лідером світу, в той час як політичні лідери виглядають як клоуни», – заявила журналістка.

Так видання Eсonomist пише, що після ночі найгірших боїв, які Київ бачив з часів Другої світової війни, і пропаганди з Москви, яка стверджувала, що він у страху втік зі столиці, президент України вийшов зі свого кабінету червонооким і неголеним. Він тримав смартфон у правій руці, коли знімав, як проходить повз Будинок з хімерами, відому пам’ятку Києва, яка служить резиденцією президента. Він посміхнувся на камеру і заявив: «Доброго ранку всім українцям! Там багато фейків… але я тут».

«Зеленський виглядав виснаженим, але щасливим: щасливим, що живий, щасливим, що Київ не впав, і щасливим відігравати роль національного лідера, який тримає свої нерви і свою країну разом у найтемнішу годину її 30-річної історії незалежності. Це була не та роль, яку він обрав, а та, яка була йому нав’язана, коли Росія вторглася в Україну 24 лютого. Він провів це з гідністю, силою та часткою гумору. Коли Америка запропонувала перевезти його в безпечне місце, він відповів: «Бій тут; мені потрібні протитанкові патрони, а не поїздка», – пише видання.

New York Post пише, що «дивно, але враховуючи його легковажне минуле шоу-бізнесу, експерти кажуть, що Зеленський більш ніж впорався з ситуацією, хоча його палкі телевізійні промови, спрямовані як до росіян, так і до його власних співвітчизників до і після нападу, мало зупинили військову міць президента Росії Володимира Путіна».

Раніше президент Зеленський прозвітував про сьогоднішню телефонну розмову з невизнаним президентом країни, яка разом із Росією напала на Україну.

«У мене відбулась телефонна розмова з Олександром Лукашенком. Ми не розмовляли з ним два роки. А сьогодні я говорив з ним дуже предметно. Я пояснив йому детально неможливість нашого зіткнення. Я не хочу, щоб ракети, літаки і гвинтокрили летіли в Україну з Білорусі. Я не хочу, щоб йшли війська в Україну з Білорусі. І він мене запевнив у цьому», – розповів Зеленський.

Як відомо, Україна закликала солдатів РФ та Білорусі переходити на свій бік. Радник президента Олексій Арестович каже, що зараз по всій країні відносна тиша. Частина супротивника розгромлена, частина перейшла в тактичний відступ.

Сьогодні, 27 лютого, у Бучі артилерія вщент розгромила «групу V» російських військових.

Російсько-фашистським окупантам їхні командири дали установку – захопити Київ та фізично знищити президента України – Володимира Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він домовився із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком про те, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять.

Читайте також: