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    Українець голими руками відніс міну подалі від людей (відео)

    Сподіваємось, що у героя на відео все добре - Українець голими руками відніс міну подалі від людей (відео)
    Сподіваємось, що у героя на відео все добре
    скріншот з відео

    Українці показують дива хоробрості

    Звичайний український чоловік із цигаркою в зубах голими руками переніс міну до лісопосадки.

    На відно видно, як чоловік несе небезпечний вантаж і при цьому чесно зізнається, що йому страшно.

    На жаль, не зрозуміло, чи вдалося йому безпечно віднести міну, бо відео завершується, коли чоловік заходить у лісосмугу.

    Нагадаємо, Росія погрожує завдавати ударів по транспорту, який перевозитиме зброю країн Заходу на території України. Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації у міжнародних справах Андрій Клімов.

    Як повідомлялося раніше, президент РФ Володимир Путін перевів ядерну зброю на «особливий режим». Він таким чином відреагував на санкції Заходу щодо РФ та на «агресивні висловлювання» інших країн.

    Теги: окупанти зброя війна українці
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    Українець голими руками відніс міну подалі від людей (відео)