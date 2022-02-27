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    Зеленський розказав, що йому сьогодні наобіцяв Лукашенко

    Сьогодні Зеленський також звернувся до народу Білорусі - Зеленський розказав, що йому сьогодні наобіцяв Лукашенко
    Сьогодні Зеленський також звернувся до народу Білорусі

    ﻿Президент Зеленський прозвітував про сьогоднішню телефонну розмову з невизнаним президентом країни, яка разом із Росією напала на Україну

    «Главком» дає повний текст повідомлення Володимира Зеленського про переговори з Лукашенком.

    У мене відбулась телефонна розмова з Олександром Лукашенком. Ми не розмовляли з ним два роки. А сьогодні я говорив з ним дуже предметно. Я пояснив йому детально неможливість нашого зіткнення. Я не хочу, щоб ракети, літаки і гвинтокрили летіли в Україну з Білорусі. Я не хочу, щоб йшли війська в Україну з Білорусі. І він мене запевнив у цьому.

    Моє завдання як президента – захистити нашу державу. І ви побачили протягом цих жорстких днів, як ми це завдання виконуємо. Олександр Лукашенко звернувся до мене, щоб українська та російська делегації зустрілись на річці Прип'ять.

    Підкреслю: без жодних умов. Скажу відверто, як завжди: я не дуже вірю в результат цієї зустрічі, але нехай спробують. Щоб потім у жодного громадянина України не було жодного сумніву, що я як президент не намагався зупинити війну, коли був нехай і маленький, але все ж таки шанс. І поки наші хлопці там – президент тут, голова Офісу тут, прем'єр тут, армія тут, головнокомандувач тут. Ми всі будемо боронити нашу державу, наші кордони. Ми з вами маємо діяти прагматично, щоб досягти нашої мети. А наша мета – це наша територіальна цілісність. Нашу позицію – ви побачили на сто відсотків. Це – безумовний захист національної державності.

    Тепер – що стосується нашої мотивації. Очевидно, що наші військові воюють не за гроші. А за сьогодні, за завтра, і дуже жорстко відповідають за те, що було вчора. Але ми маємо розуміти, що сьогодні це – найважливіша робота. Бути військовим, захищати країну. І тому я дуже хочу, щоб держава гідно платила за цю роботу. Ми будемо платити нашим військовослужбовцям, які тримають в руках зброю, по сто тисяч гривень на місяць. Не для того, щоб нам сказали: дякую.

    А для того, щоб вони знали, що країна їм точно вдячна. І так буде до тих пір, поки не закінчиться ця війна. І останнє. Вчора, на жаль, ми втратили "Мрію". Але стару "Мрію". А нову мрію ми побудуємо. Слава Україні!


    Нагадаємо, сьогодні Зеленський також звернувся до народу Білорусі.

    Повний текст звернення можна прочитати тут.

    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко війна Путін #stoprussia
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    Зеленський розказав, що йому сьогодні наобіцяв Лукашенко