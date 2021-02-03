На Запорізькій ТЕС сталася аварія: кілька населених пунктів без світла
Всі блоки теплової станції на Запорізькій ТЕС раптово сіли на «нуль»
Запорізька ТЕС розташовується в Енергодарі. Мешканці міста чули сильний гул
В Енергодарі Запорізької області на тепловій електростанції сталася серйозна аварія, внаслідок якої місто і ще кілька населених пунктів залишилися без світла. Однак через близько 30 хвилин електропостачання частково почало відновлюватися.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер міста Дмитро Орлов.
Він уточнив, що серед інших постраждалих міст – Дніпрорудне.
«Всі блоки теплової станції раптово сіли на «нуль». Через пів години в місті електропостачання початок частково відновлюватися. Медико-санітарна частина працює в штатному режимі, пацієнти забезпечені всім необхідним», – написав мер.
У соцмережах писали про вибух і пожежу на ТЕС. Депутат Енергодарської міськради Аналотій Анохін зазначив, що гул, який всі чули – це аварійне скидання пари на станції.
До словами, минулого тижня мешканці Обухова залишились без світла й води через аварію.