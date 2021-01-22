Бізнес закликає владу пришвидшити розробку механізмів реалізації Нацплану щодо скорочення викидів

Нацплан щодо скорочення викидів має на меті знизити на 72% викиди оксидів азоту до 2033 року, на 95% викиди сірки та пилу до 2028 року

Національний план скорочення викидів затверджено 2017 року

Бізнес закликає владу України пришвидшити процес розробки механізмів реалізації Нацплану щодо скорочення викидів (НПСВ) на ТЕС та ТЕЦ України, щоб держава змогла виконати свої екологічні зобовязання, повідомляє Європейська бізнес асоціація.

Вона нагадує, що розроблений на виконання вимог Договору про енергетичне співтовариство та затверджений Кабміном у 2017 році, НПСВ має на меті знизити на 72% викиди оксидів азоту до 2033 року, на 95% викиди сірки та пилу до 2028 року.

Так, у НПСВ визначено 90 установок, на яких повинні бути встановлені пило-, сірко- та азотоочистки. Ще 135 установок після відпрацювання певного часу (20 або 40 тисяч годин) повинні бути виведені з експлуатації.

«У випадку невиконання вимог НПСВ, операторам установок доведеться зупиняти роботу енергоблоків. Це, у свою чергу, призведе до дефіциту потужностей і зниження ефективності енергетичної системи України. Втім, станом на сьогодні НПСВ не виконується», – підкреслюють у ЄБА.

Компанії-члени Асоціації проаналізували ситуацію та визначили 6 причин, чому НПСВ не виконується і вказали що причини наступні: надто амбіційні строки скорочення, відсутність механізму державного фінансування, реформа ринку електричної енергії, втрата контролю над шахтами, що добувають антрацитове вугілля на сході України, скорочення у 2019-2020 роках обсягів споживання електричної енергії, зміни в структурі традиційної генерації, спричинені стрімким зростанням (в 5 разів) потужності сонячних і вітрових електростанцій.

«Ці фактори та відсутність джерел фінансування у підприємств галузі призвели до фактичної неможливості операторів установок здійснювати капіталоємні довгострокові інвестиції в природоохоронні заходи, передбачені НПСВ. Так, загальний обсяг інвестицій, необхідних для реалізації всіх заходів НПСВ, за оцінками експертів ЕВА, складає 4,1 млрд євро. При цьому, найбільша частка інвестицій (близько 82%) має бути здійснена в 2021-2027 роках», – пояснили в ЄБА.

Таким чином, для реального впровадження НПСВ, на думку Асоціації, необхідно: розробити та передбачити джерела та механізми фінансування заходів НПСВ, закріплені на законодавчому рівні; актуалізувати перелік установок, які мають пройти модернізацію та тих, які працюватимуть протягом обмеженого строку з подальшим виведенням з експлуатації, переглянути послідовність впровадження проєктів зі встановлення пилогазоочисного обладнання та механізмів, а також продовжити для України термін виконання вимог Директиви 2010/75/ЄС та загального строку реалізації НПСВ до 1 січня 2038 року.

«ЄБА підтримує повноцінне впровадження НПСВ за умови оперативного запуску процесу його оновлення із залученням усіх сторін (уряду, представників Енергетичного співтовариства, бізнесу та громадськості) та пошуку джерел фінансування Нацплану. Адже на кону питання енергетичної безпеки, стану довкілля та іміджу країни на міжнародній арені», – підсумовується в прес-релізі.

Як повідомлялося, 19 січня на слуханнях в Комітеті ВР з питань екологічної політики та природокористування представники одноголосно дійшли до висновку, що НПСВ, який вже з 1 січня цього року передбачає виведення енергоблоків ТЕС в ремонт для встановлення очисного обладнання, в поточних умовах не є реалістичним для виконання, і тому влада має об’єднатися в пошуку та розробці механізму фінансування Нацплану для його ефективної реалізації.

На думку президента Українського Національного комітету CIGRE Олександра Світеліка, Україні загрожує втрата енергетичної безпеки через примусове виведення в тривалі ремонти енергоблоків теплоелектростанцій, якщо не зрушити терміни реалізації НПСВ, впровадження якого очікується з 2021 року.

Експерт із питань енергетики Сергій Чех вважає, що Україна повинна актуалізувати Національний план зі скорочення викидів, який почав діяти з 2021 року, оскільки виконання його вимог може призвести до втрати найефективніших блоків ТЕС і ТЕЦ через відсутність фінансування на екологічні ремонти.

Національний план скорочення викидів затверджено 2017 року, він, зокрема, визначає наміри України як члена Енергетичного Співтовариства істотно скоротити викиди діоксиду сірки, оксидів азоту і пилу від ТЕС і ТЕЦ України, потужність яких становить 50 МВт і більше.