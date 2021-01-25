Мешканці Обухова залишились без світла й води через аварію

Тривають роботи щодо відновлення пошкодженої трансформаторної підстанції

Сьогодні, 25 січня, на одній з трансформаторних підстанцій в Обухові сталась аварія, через яку жителі мікрорайону «Лікарня» залишились без електроенергії.

У зв’язку з відсутністю електропостачання зупинились насоси на бойлерних, тому відсутнє водопостачання мешканців мікрорайону.

Очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін закликав якнайшвидше усунути аварію, повідомляє пресслужба Київської ОДА.

«Потрібно терміново розібратись у ситуації і відновити подачу комунальних послуг у домівки людей. Тепло, воду та електроенергію потрібно подати жителям мікрорайону максимально оперативно», – зазначив Володін.

Як повідомляють у ПрАТ «Київобленерго», роботи щодо відновлення пошкодженої трансформаторної підстанції наразі тривають.

Згідно з оперативною інформацією, відновити послуги з електропостачання планують до 17:00 25 січня.