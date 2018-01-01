На Землі почалася двотижнева магнітна буря

Магнітні бурі можуть викликати сильний головний біль і різкі перепади тиску

На Землі почалася чергова геомагнітна буря, яка здатна впливати на повсякденне життя людей протягом найближчих декількох тижнів. Про це повідомляють Факти. Геомагнітні явища стали наслідком викидів сонячного вітру, які зафіксовали в ніч на 8 лютого. Тоді були зареєстровані спалахи класів B і C (четвертого і третього класу активності відповідно).



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Магнітні бурі можуть викликати сильний головний біль і різкі перепади тиску

Магнітні бурі можуть викликати сильний головний біль і різкі перепади тиску

На Землі почалася чергова геомагнітна буря, яка здатна впливати на повсякденне життя людей протягом найближчих декількох тижнів.

Про це повідомляють Факти.

Геомагнітні явища стали наслідком викидів сонячного вітру, які зафіксовали в ніч на 8 лютого. Тоді були зареєстровані спалахи класів B і C (четвертого і третього класу активності відповідно).

Великий сонячний шторм, вважають вчені, здатний завдати шкоди електричним системам і телекомунікаціям в усьому світі, що веде до збоїв в авіації, втрати навігації і порушенні роботи хронометрів.

Нагадаємо, найпотужніші спалахи на Сонці сталися 7 вересня 2017 року. Однією з них був привласнений найвищий клас активності – Х.

Магнітні бурі можуть викликати сильний головний біль і різкі перепади тиску.

Рекомендується під час магнітних бурь пити більше чистої води, правильно харчуйтеся, частіше гуляйте на свіжому повітрі. Не зайвими будуть також контрастний душ і заспокійливий чай.

Не варто під час магнітних бур перевтомлювати себе в спортзалі, нервувати або недостатньо спати.

Також фахівці рекомендують на цей час відмовитися від алкоголю і куріння, а також налагодити систему харчування: відмовтеся від жирної і важкої їжі, уникайте продуктів, які сприяють затримці рідини в організмі (солоне і копчене).

Нагадаємо, сильні магнітні бурі трапляються близько 200 разів за сонячний цикл, який триває 11 років (тобто більше 18 разів на рік).

Геомагнітні бурі впливають на багато областей діяльності людини, з яких можна виділити порушення зв'язку, систем навігації космічних кораблів, виникнення поверхневих зарядів на трансформаторах і трубопроводах і навіть руйнування енергетичних систем.

Як повідомлялося, 6 вересня Сонце вибухнуло одразу двома спалахами Х-класу, один із яких увійшов до десятки найбільш потужних, які коли-небудь вдавалося виміряти.