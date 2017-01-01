На Житомирщині маршрутка врізалась у снігоприбиральну машину
- Сьогодні, 11:48
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Наразі причини аварії не встановлені
У Житомирському районі на трасі «Київ-Чоп» маршрутка зіштовхнулась із снігоприбиральною машиною. Цю інформацію повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій у Житомирській області.
Рятувальників викликали, аби деблокувати водія із понівеченої кабіни буса «Mercedes Sprinter».
Відомо, що пригода сталась сьогодні вранці, у маршрутці знаходилось четверо пасажирів. З невідомих причин водій буса зіштовхнувся із снігоприбиральною машиною МАЗ.
В результаті травми отримав один пасажир автобуса та водій — їх госпіталізували. Троє пасажирів не постраждали, як і водій МАЗа.Нагадаємо, в результаті ДТП на Закарпатті загинула жінка-водій