На Житомирщині окупанти розбомбили будинки: є жертви, серед них двоє немовлят

Внаслідок атаки на вулиці Вокзальна зруйновано сім приватних одноповерхових житлових будинків

У селі Малин Житомирської області російські окупанти обстріляли житлові будинки, п'ять загиблих, з них двоє дітей. Про це повідомляє Держслужба надзвичайних ситуацій України на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляється, авіаудар стався близько 20:50 8 березня біля вулиці Вокзальної. Зруйновано сім приватних будинків, загинули п'ятеро людей, двоє з них – діти 2021 року народження.

Продовжуються пошуково-рятувальні роботи.

Нагадаємо, Росія 7 березня Росія завдала авіаудари по нафтобазах Житомирщини. Внаслідок дій ворога спалахнули дві пожежі: у Житомирі та селищі Черняхів.