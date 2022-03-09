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    На Житомирщині окупанти розбомбили будинки: є жертви, серед них двоє немовлят

    На Житомирщині окупанти розбомбили будинки: є жертви, серед них двоє немовлят
    фото: ДСНС

    Внаслідок атаки на вулиці Вокзальна зруйновано сім приватних одноповерхових житлових будинків

    У селі Малин Житомирської області російські окупанти обстріляли житлові будинки, п'ять загиблих, з них двоє дітей. Про це повідомляє Держслужба надзвичайних ситуацій України на своїй сторінці у Facebook.

    Як повідомляється, авіаудар стався близько 20:50 8 березня біля вулиці Вокзальної. Зруйновано сім приватних будинків, загинули п'ятеро людей, двоє з них – діти 2021 року народження.

    Продовжуються пошуково-рятувальні роботи.

    Нагадаємо, Росія 7 березня Росія завдала авіаудари по нафтобазах Житомирщини. Внаслідок дій ворога спалахнули дві пожежі: у Житомирі та селищі Черняхів.

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    Теги: Росія окупанти діти війна обстріл Житомирщина
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    На Житомирщині окупанти розбомбили будинки: є жертви, серед них двоє немовлят