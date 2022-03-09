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    Думки вголос

    9 березня. Шевченко чи Пушкін?

    • Сергій Тихий

      Журналіст

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    Прикладом Шевченка надихається багато людей, його пророчі слова дають сили новим героям-захисникам - 9 березня. Шевченко чи Пушкін?
    Прикладом Шевченка надихається багато людей, його пророчі слова дають сили новим героям-захисникам
    фото з відкритих джерел

    Хто тепер щось скаже про «другорядність» українського?

    «І на оновленій землі/Врага не буде супостата,/ А буде Син і буде Мати/І будуть люде на Землі».

    Отак і закінчився – раптом і без фото з відкритих джерелваріантів – цей безкінечний спір про вартісність національної поезії. Ми безкінечно чули їх зверхність, на нас виливали мерзенну московську пиху. У них навіть у мову українське слово «вирши» увійшло синонімом меншовартості, графоманської маячні.

    Ну, а хто тепер щось скаже про «другорядність» українського? Прийшов Час і виявилося: Шевченку є що сказати своєму народові, а Пушкіну – нема чого. Нема, скільки не шукай.

    А у інших? От Анна Ахматова.

    «Мне Голос был, он звал утешно/Он говорил: иди сюда/ Оставь свой край, глухой и грешный/Оставь Россию навсегда./Я кровь от рук твоих отмою/ Из сердца выйму ложный стыд/ Я новым именем покрою/ Боль поражений и обид./ Но равнодушно и спокойно/Руками я замкнула слух/ Чтоб этой речью недостойной/ не осквернился скорбный дух».

    Так, потужна поезія. Але зараз треба дивитися на неї під кутом сьогодення, а не Громадянської війни столітньої давності, коли були написані ці рядки. І тоді добре видно: Ахматовій було, що сказати собі, а не своїм – це основне.

    Там, у вічнопихатій Москві, зараз, безперечно, є ті, хто біжить у бомбосховище свого «скорбного духа». Не гірші люди, до речі. Тож подивимося збоку, що їм той дух скаже і як вони його почують.

    ... А українцям то уже байдуже. В Українців є Тарас.

    Джерело: Блог Сергія Тихого

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія історія війна Тарас Шевченко Україна
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    9 березня. Шевченко чи Пушкін?