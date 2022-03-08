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    Обстріл нафтобаз на Житомирщині: експерти перевірили повітря на забруднення

    7 березня окупанти завдали ударів по нафтобазах Житомирщини - Обстріл нафтобаз на Житомирщині: експерти перевірили повітря на забруднення
    7 березня окупанти завдали ударів по нафтобазах Житомирщини
    фото: ДСНС

    Вогнеборці з вечора 7 березня гасили пожежу, яка виникла внаслідок ворожих обстрілів

    Вчора російські окупанти вдалися до обстрілу нафтобаз у Житомирській області. Під час експертизи було встановлено, що повітря нормальне й загроз немає. Про це поінформував голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко на телемарафоні.

    «Вчора авіаснаряди влучили у дві нафтобази. Одна з них у Житомирі, інша – в Черняхові. Вогнеборці наші не дали розповсюдитися вогню. Пожежі локалізовані. Нема загрози життю людей», – заявив Бунченко.

    За словами голови Житомирської ОДА, попри обстріли – повітря навколо нафтобази нормальне й загроз немає.

    Нагадаємо, Росія 7 березня завдала авіаудари по нафтобазах Житомирщини. Внаслідок дій ворога спалахнули дві пожежі: у Житомирі та селищі Черняхів.

    Раніше повідомляли, що у Черняхові загорілися два напівпорожні резервуари. Їхня місткість наразі невідома.

    Нагадаємо, окупанти вгатили по Житомирщині приблизно о 20:20. Ворог завдав по області двох авіаударів.

    Як повідомлялося, 7 березня о 20:30 сили Протиповітряної оборони ЗС України збили над Києвом російський літак. Крім того, о 21:10 в околицях міста у повітряному бою був збитий другий ворожий літак.

    За даними Генштабу ЗСУ, найближчим часом очікується активізація авіаційних ударів із боку окупантів.

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    Теги: Росія окупанти екологія ЗСУ обстріл Житомирщина повітря Віталій Бунечко
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    Обстріл нафтобаз на Житомирщині: експерти перевірили повітря на забруднення