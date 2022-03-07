На Житомирщині окупанти підірвали нафтобази (відео)

Ворог завдав по області двох авіаударів

Ввечері 7 березня росіяни завдали авіаударів по нафтобазах в Житомирській області. У результаті там спалахули пожежі. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Окупанти вгатили по Житомирщині приблизно о 20:20. Ворог завдав по області двох авіаударів.

«7 березня близько 20:20 внаслідок двох авіаударів сталося влучання в нафтобази у м. Житомир та смт Черняхів. У Житомирі виникло загорання резервуару ємністю 10 м. куб. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 20 осіб та 4 од. техніки ДСНС», – йдеться у повідомленні.

У смт Черняхів сталося загорання двох напівпорожніх резервуарів (ємність уточнюється).

З поруч розташованих приватних житлових будинків проведено евакуацію мешканців.

Попередньо жертв та постраждалих немає.

До гасіння залучено 24 осіб та 5 од. техніки ДСНС.