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    На Запоріжжі сталась масштабна ДТП за участі «швидкої» та авто поліції

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    На Запоріжжі сталась масштабна ДТП за участі «швидкої» та авто поліції
    Фото: Нацполіція

    В результаті аварії сім автомобілів отримали ушкодження

    У Запорізькій області у ДТП із сімома авто, серед яких автомобіль патрульної поліції та «швидка», ніхто не постраждав. Про це повідомили у патрульній поліції Запорізької області.

    «О 7:20 поступила інформація, що на 327 кілометрі дороги Харків-Симферопіль, у напрямку Запоріжжя автомобіль Ford під керування жінки 1971 року народження, яка не впоралася з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та з’їхав у кювет. На місце виїхав автомобіль швидкої допомоги, була інформація, що вона постраждала і автомобіль сектору реагування патрульної поліції для оформлення ДТП. Вони встали на узбіччі проїжджої частини. Швидка допомога нікому не надавала допомогу, так як ніхто не постраждав», — розповіли у патрульній поліції.

    У поліції також зазначили, що у службові машини врізався автомобіль ВАЗ-2109, який не обрав безпечної швидкості.

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    На Запоріжжі сталась масштабна ДТП за участі «швидкої» та авто поліції
    На Запоріжжі сталась масштабна ДТП за участі «швидкої» та авто поліції
    На Запоріжжі сталась масштабна ДТП за участі «швидкої» та авто поліції
    На Запоріжжі сталась масштабна ДТП за участі «швидкої» та авто поліції
    На Запоріжжі сталась масштабна ДТП за участі «швидкої» та авто поліції
    На Запоріжжі сталась масштабна ДТП за участі «швидкої» та авто поліції

    «Але о 8:02 у цьому ж напрямку, у сторону Запоріжжя, їхав автомобіль ВАЗ-21099 під керуванням водія 1997 року народження, який не врахував дорожньої обстановки, не обрав безпечну швидкість, здійснив наїзд на автомобіль швидкої допомоги, який у свою чергу продовжив рух та здійснив зіткнення з патрульним автомобілем та з автомобілем Skoda, який також стояв на узбіччі», — додали у поліції.

    Зазначається, що через годину, ще один водій не обрав безпечної швидкості та врізався у автомобілі, що стояли на узбіччі.

    «Через годину о 9:01 надходить інформація про те, що у цьому ж напрямку автомобіль під керуванням водія 1994 року народження, який також не обрав безпечної швидкості і здійснив наїзд на патрульний автомобіль, який продовжив рух та врізався в автомобіль Audi. В результаті ДТП постраждалих немає, автомобілі отримали механічні пошкодження. Це не одне ціле ДТП, а три різні. Це у рамках адміністративного законодавства. Цим будуть займатися страхові компанії, після рішення суду», — підсумували у поліції.

    Джерело: УНН

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