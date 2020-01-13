На Запоріжжі сталась масштабна ДТП за участі «швидкої» та авто поліції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Нацполіція

В результаті аварії сім автомобілів отримали ушкодження

У Запорізькій області у ДТП із сімома авто, серед яких автомобіль патрульної поліції та «швидка», ніхто не постраждав. Про це повідомили у патрульній поліції Запорізької області.

«О 7:20 поступила інформація, що на 327 кілометрі дороги Харків-Симферопіль, у напрямку Запоріжжя автомобіль Ford під керування жінки 1971 року народження, яка не впоралася з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та з’їхав у кювет. На місце виїхав автомобіль швидкої допомоги, була інформація, що вона постраждала і автомобіль сектору реагування патрульної поліції для оформлення ДТП. Вони встали на узбіччі проїжджої частини. Швидка допомога нікому не надавала допомогу, так як ніхто не постраждав», — розповіли у патрульній поліції.

У поліції також зазначили, що у службові машини врізався автомобіль ВАЗ-2109, який не обрав безпечної швидкості.

«Але о 8:02 у цьому ж напрямку, у сторону Запоріжжя, їхав автомобіль ВАЗ-21099 під керуванням водія 1997 року народження, який не врахував дорожньої обстановки, не обрав безпечну швидкість, здійснив наїзд на автомобіль швидкої допомоги, який у свою чергу продовжив рух та здійснив зіткнення з патрульним автомобілем та з автомобілем Skoda, який також стояв на узбіччі», — додали у поліції.

Зазначається, що через годину, ще один водій не обрав безпечної швидкості та врізався у автомобілі, що стояли на узбіччі.

«Через годину о 9:01 надходить інформація про те, що у цьому ж напрямку автомобіль під керуванням водія 1994 року народження, який також не обрав безпечної швидкості і здійснив наїзд на патрульний автомобіль, який продовжив рух та врізався в автомобіль Audi. В результаті ДТП постраждалих немає, автомобілі отримали механічні пошкодження. Це не одне ціле ДТП, а три різні. Це у рамках адміністративного законодавства. Цим будуть займатися страхові компанії, після рішення суду», — підсумували у поліції.

Джерело: УНН