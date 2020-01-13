У Вінниці не розминулись дві іномарки. Уламки авто розкидало по всій дорозі



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На розі вулиць М. Шимка та О. Антонова не поділили дорогу Renault та Volkswagen.

На щастя, в аварії ніхто з людей не постраждав, лише автівки. Від удару їх уламки розкидало по всій дорозі.

Як повідомили у Ситуаційному центрі Вінниці, 11 січня о 19:32 годині камери відеонагляду зафільмували дорожньо-транспортну пригоду. З відео видно, як на розі вулиць Максима Шимка та Олега Антонова водій Renault, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі автомобілю Volkswagen.

В результаті аварії обидві автівки зазнали пошкоджень, та уламки від машин розкинуло по всій дорозі, а Volkswagen від удару, взагалі, знесло з проїжджої частини. На щастя, ніхто не постраждав.

Керманичі зателефонували на лінію «102» та викликали патрульну поліцію. Як стало відомо згодом, на водія Renault складено протокол за ст.124 КУпАП.

Джерело: naparise.com