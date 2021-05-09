На Житомирщині попрощались з бійцем, що загинув на Донбасі

Сергія Коробцова поховали у його рідному місті Коростені

22-річний Сергій Коробцов загинув 6 травня від кулі снайпера

Загиблого на Донбасі 22-річного військового-розвідника 58-ї бригади Сергія Коробцова поховали на його батьківщині – у місті Коростень Житомирської області.

Як передає кореспондент УНІАН, більше тисячі місцевих жителів, знайомих та рідних провели в останню путь учасника ООС, який загинув 6 травня у районі селища Піски, що під Донецьком, на блокпосту від кулі снайпера.

Матері загиблого бійця вручили грамоту шани та скорботи.

Сергій Коробцов народився у 1998 році. У 2013 році закінчив НВК № 12 у Коростені. Він пройшов навчання по керуванню безпілотними літальними апаратами і підписав контракт на службу.

У загиблого залишилися дружина та маленький син.

Як повідомлялося раніше, водночас з Сергієм Коробцовим 6 травня від обстрілу на Донеччині загинув Дмитро Товчигречка із 93 омбр «Холодний Яр».