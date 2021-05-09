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    На Житомирщині попрощались з бійцем, що загинув на Донбасі

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    Сергія Коробцова поховали у його рідному місті Коростені - На Житомирщині попрощались з бійцем, що загинув на Донбасі
    Сергія Коробцова поховали у його рідному місті Коростені
    Фото: УНІАН

    22-річний Сергій Коробцов загинув 6 травня від кулі снайпера

    Загиблого на Донбасі 22-річного військового-розвідника 58-ї бригади Сергія Коробцова поховали на його батьківщині – у місті Коростень Житомирської області.

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    На Житомирщині попрощались з бійцем, що загинув на Донбасі
    На Житомирщині попрощались з бійцем, що загинув на Донбасі
    На Житомирщині попрощались з бійцем, що загинув на Донбасі
    На Житомирщині попрощались з бійцем, що загинув на Донбасі
    На Житомирщині попрощались з бійцем, що загинув на Донбасі

    Як передає кореспондент УНІАН, більше тисячі місцевих жителів, знайомих та рідних провели в останню путь учасника ООС, який загинув 6 травня у районі селища Піски, що під Донецьком, на блокпосту від кулі снайпера.

    Матері загиблого бійця вручили грамоту шани та скорботи.

    Сергій Коробцов народився у 1998 році. У 2013 році закінчив НВК № 12 у Коростені. Він пройшов навчання по керуванню безпілотними літальними апаратами і підписав контракт на службу.

    У загиблого залишилися дружина та маленький син.

    Як повідомлялося раніше, водночас з Сергієм Коробцовим 6 травня від обстрілу на Донеччині загинув Дмитро Товчигречка із 93 омбр «Холодний Яр».

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    Теги: навчання Житомирщина дружина Операція Об’єднаних сил солдат
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