Стало відомо ім'я військового, який загинув 6 травня на Донбасі

У День піхоти від обстрілу на Донеччині загинув Дмитро Товчигречка із 93 омбр «Холодний Яр»

На Донбасі 6 травня загинув старший солдат Дмитро Товчигречко, механік-водій 93-ї бригади Холодний Яр. Про це повідомляє пресслужба бригади на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні, у свято Дня піхоти, ми змушені повідомити про загибель піхотинця 93 бригади Холодний Яр. Він загинув через вогонь з РПГ та стрілецької зброї окупанта по позиціях бригади на Донеччині. Множинні уламкові поранення виявилися несумісними з життям», – йдеться у повідомленні.

Дмитрові було 37 років. Він мешкав у Кривому Розі, мав середню спеціальну освіту. Призвався на службу у січні 2021 року. Для Дмитра це була перша ротація на фронті.

«Як згадують побратими, Дмитро був роботящий, ніколи не відмовлявся від роботи. При тому, що був неговіркий, все ж розповідав побратимам про свою сім’ю, особливо про своїх двох маленьких дітей», – повідомили у 93–ій ОМБР.

Нагадаємо, сьогодні, 6 травня, в ході чергового обстрілу на Донбасі загинув український військовий. Ще один боєць отримав поранення і знаходиться у важкому стані.

Нагадаємо, учора проросійські бойовики на Донбасі протитанковою керованою ракетою обстріляли цивільний сектор Попасної в Луганській області. В результаті розриву ракети сталася пожежа.