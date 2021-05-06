  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Стало відомо ім'я військового, який загинув 6 травня на Донбасі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На Донбасі загинув 37-річний боєць 93-ї бригади - Стало відомо ім'я військового, який загинув 6 травня на Донбасі
    На Донбасі загинув 37-річний боєць 93-ї бригади
    Фото: 93 омбр «Холодний Яр»

    У День піхоти від обстрілу на Донеччині загинув Дмитро Товчигречка із 93 омбр «Холодний Яр»

    На Донбасі 6 травня загинув старший солдат Дмитро Товчигречко, механік-водій 93-ї бригади Холодний Яр. Про це повідомляє пресслужба бригади на своїй сторінці у Facebook.

    «Сьогодні, у свято Дня піхоти, ми змушені повідомити про загибель піхотинця 93 бригади Холодний Яр. Він загинув через вогонь з РПГ та стрілецької зброї окупанта по позиціях бригади на Донеччині. Множинні уламкові поранення виявилися несумісними з життям», – йдеться у повідомленні.

    Дмитрові було 37 років. Він мешкав у Кривому Розі, мав середню спеціальну освіту. Призвався на службу у січні 2021 року. Для Дмитра це була перша ротація на фронті.

    «Як згадують побратими, Дмитро був роботящий, ніколи не відмовлявся від роботи. При тому, що був неговіркий, все ж розповідав побратимам про свою сім’ю, особливо про своїх двох маленьких дітей», – повідомили у 93–ій ОМБР.

    Нагадаємо, сьогодні, 6 травня, в ході чергового обстрілу на Донбасі загинув український військовий. Ще один боєць отримав поранення і знаходиться у важкому стані.

    Нагадаємо, учора проросійські бойовики на Донбасі протитанковою керованою ракетою обстріляли цивільний сектор Попасної в Луганській області. В результаті розриву ракети сталася пожежа.

    Теги: бойовики на Донбасі Донбас Facebook Операція Об’єднаних сил солдат
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies