На Вінниччині відбулось тренування з органами управління цивільного захисту



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У Вінницькому районі відбулось штабне тренування з органами управління цивільного захисту районної ланки

Відпрацьовувалось підвищення готовності служб, комісій та посадових осіб до виконання заходів з евакуації населення. Навчання спрямовувались на мінімізацію негативних наслідків для населення в разі виникнення надзвичайної ситуації на арсеналі зберігання боєприпасів в Калинівці.

Відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту на 2019 рік, 23 травня під керівництвом заступника голови райдержадміністрації Олега Бегуса, проведено штабне тренування з органами управління цивільного захисту районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

До тренування долучились: керівний склад органів управління цивільного захисту району, районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, районна комісія з питань евакуації, керівний склад районних спеціалізованих служб цивільного захисту, керівний склад органів управління цивільного захисту та евакуаційних органів Дорожненської, Лаврівської сільських рад, Стрижавської селищної ради.

На тренуванні були присутні представники Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації на чолі з заступником директора Департаменту – начальником управління Девʼятим Сергієм Миколайовичем.

Тренування проводилось з метою підвищення готовності органів управління та сил цивільного захисту району до виконання заходів з евакуації населення із зони можливого ураження внаслідок виникнення надзвичайної ситуації на арсеналі зберігання боєприпасів Міністерства оборони України, а також всебічного забезпечення життєдіяльності евакуйованого населення.

Теоретична частина штабного тренування включала: проведення оповіщення органів управління цивільним захистом та населення, роботу районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, переведення районної ланки цивільного захисту в режим функціонування „надзвичайної ситуації”, засідання районної комісії з питань евакуації.

Було опрацьовано оповіщення населення та евакуацію учасників навчально-виховного процесу НВК с. Медвідка, організацію із забезпечення публічної (громадської) безпеки і порядку в евакуйованому населеному пункті (с. Дорожне), організацію евакуації з місць проживання осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в с. Дорожне та роботу приймального пункту евакуації на базі школи-ліцею в смт. Стрижавка.

Джерело: Vinbazar