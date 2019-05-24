Екс-главу Генштабу ЗСУ Заману звільнили з-під варти



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24 травня Апеляційний суд звільнив з-під варти генерал-полковника Володимира Заману Фото: Facebook Володимира Замани

Генерал-полковника Володимира Заману підозрювали у держзраді

Колишнього начальника Генерального штабу ЗСУ Володимира Заману, якого підозрювали у держзраді, суд 24 травня звільнив з-під варти.

«Генерал-полковник Володимир Замана на волі, тільки що Апеляційний суд скасував ухвалу Печерського суду і звільнив генерала», - говориться на сторінці Замани у соцмережі Facebook.

Також на сторінці Замани опубліковано відео із засідання суду, на якому зачитувалося рішення щодо справи Замани.

«Ось і фінал», - говориться у коментарі до відео.

Нагадаємо, 25 лютого військовою прокуратурою спільно з СБУ було затримано за держзраду колишнього керівника Генштабу Збройних сил, генерал-полковника Володимира Заману.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Заману затримали через реформу структури ЗСУ, яка «фактично готувала анексію Криму та «Новоросії».

Як відомо, Замана обіймав посади командувача Військово-морських сил ЗСУ, а також начальника Генерального штабу ЗСУ з 18 лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року.