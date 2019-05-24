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    Екс-главу Генштабу ЗСУ Заману звільнили з-під варти

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    <p>24 травня Апеляційний суд звільнив з-під варти генерал-полковника Володимира Заману</p> - Екс-главу Генштабу ЗСУ Заману звільнили з-під варти

    24 травня Апеляційний суд звільнив з-під варти генерал-полковника Володимира Заману

    Фото: Facebook Володимира Замани

    Генерал-полковника Володимира Заману підозрювали у держзраді

    Колишнього начальника Генерального штабу ЗСУ Володимира Заману, якого підозрювали у держзраді, суд 24 травня звільнив з-під варти.

    «Генерал-полковник Володимир Замана на волі, тільки що Апеляційний суд скасував ухвалу Печерського суду і звільнив генерала», - говориться на сторінці Замани у соцмережі Facebook.

    Також на сторінці Замани опубліковано відео із засідання суду, на якому зачитувалося рішення щодо справи Замани.

    «Ось і фінал», - говориться у коментарі до відео.

    Нагадаємо, 25 лютого військовою прокуратурою спільно з СБУ було затримано за держзраду колишнього керівника Генштабу Збройних сил, генерал-полковника Володимира Заману.

    Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Заману затримали через реформу структури ЗСУ, яка «фактично готувала анексію Криму та «Новоросії».

    Як відомо, Замана обіймав посади командувача Військово-морських сил ЗСУ, а також начальника Генерального штабу ЗСУ з 18 лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року. 

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