На Житомирщині сформували нову бригаду тактичної авіації

У бригаді вже почали формувати підрозділи забезпечення та охорони, готують і матеріально-технічну базу

З початку 2018 року в авіації Повітряних сил Збройних сил України стало на одну бригаду тактичної авіації більше. «1 січня 2018 року відбулося переформування однієї з найстаріших авіаційних частин Повітряних сил – винищувальної авіаційної ескадрильї, що дислокується в смт Озерне на Житомирщині»,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У бригаді вже почали формувати підрозділи забезпечення та охорони, готують і матеріально-технічну базу

З початку 2018 року в авіації Повітряних сил Збройних сил України стало на одну бригаду тактичної авіації більше.

«1 січня 2018 року відбулося переформування однієї з найстаріших авіаційних частин Повітряних сил – винищувальної авіаційної ескадрильї, що дислокується в смт Озерне на Житомирщині», – повідомляє 29 січня командування Повітряних сил ЗСУ.

«Вона стала бригадою тактичної авіації. Раніше частина вже мала такий статус, поки зрештою в процесі скорочення не була переформована в окрему авіаескадрилью», – уточнює відомство.

На зорі незалежності України полк ніс бойове чергування у системі ППО на літаках МіГ-23МЛД, потім – літав на МіГ-29 і Су-27. Але згодом для польотів бракувало пального та справної техніки.

Тепер же, запевняє командування, є пальне для підготовки льотного складу, є й достатня кількість справної авіатехніки, «парк якої постійно поповнюється».

«Від початку проведення антитерористичної операції заводи здають по декілька літаків на місяць. До того ж – не лише капітально відремонтовані, а й модернізовані. Протягом двох останніх років Повітряні сили отримали понад 60 відремонтованих та модернізованих літальних апаратів», – зазначає відомство.

Начальник штабу авіації Командування ПС ЗСУ полковник Олег Захарчук запевнив, що зараз у небо піднімаються 100% пілотів, і польоти у частинах відбуваються щотижня, інколи – по декілька льотних змін.

Випускники льотного факультету Харківського національного університету Повітряних сил з літа опановували в Озерному бойовий винищувач Су-27. За 4 місяці середній наліт на одного випускника склав 64 години. Ще років 5 тому стільки не літали й досвідчені льотчики.

Наприкінці льотної практики курсанти-випускники отримали кваліфікацію «льотчик 3-го классу». Нині вони проходять службу в новоствореній бригаді та незабаром отримають допуск до несення бойового чергування у системі ППО України.

У бригаді вже почали формувати підрозділи забезпечення та охорони. Готують і матеріально-технічну базу. Казарми й інші приміщення, які раніше було законсервовано, готують до експлуатації.

Відповідно до державної програми розвитку ЗСУ до 2030 року, до 2020 року Повітряні сили мають відновити авіапарк та аеродромну інфраструктуру, нарощувати боєздатність.