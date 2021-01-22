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    На Житомирщині судитимуть блогерів за трансляцію треш-стримів

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    Блогери&nbsp;<span>фільмували сценарії з побиттям і знущанням одне одного</span> - На Житомирщині судитимуть блогерів за трансляцію треш-стримів
    Блогери фільмували сценарії з побиттям і знущанням одне одного
    Фото: Нацполіція

    Любителям жорсткого відео загрожує до 5 років позбавлення волі

    Детективи слідчого управління Нацполіції Житомирської області завершили розслідування кримінального провадження щодо виготовлення та розповсюдження відеопродукції, в якій пропагується культ насильства і жорстокості. П’ятеро жителів області звинувачено у створенні і розповсюдженні треш-стримів.

    Про це повідомляє пресслужба обласного управління поліції.

    Слідчі зʼясували, що неодноразово судимий 33-річний житель області створив злочинну групу, до якої залучив колишню дружину та спеціаліста у сфері інформаційних технологій, а також ще двох осіб. Група діяла упродовж 2017-2020 років і розповсюджувала відеопродукцію насильницької тематики.

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    На Житомирщині судитимуть блогерів за трансляцію треш-стримів
    На Житомирщині судитимуть блогерів за трансляцію треш-стримів
    На Житомирщині судитимуть блогерів за трансляцію треш-стримів
    На Житомирщині судитимуть блогерів за трансляцію треш-стримів

    «Зокрема, фільмували примітивні сценарії з побиттям одне одного, знущанням та приниженням гідності, серед яких - нанесення ударів руками, батогом, ураження струмом та вогнем тощо», - повідомила поліція.

    Глядачі такого контенту перераховували кошти на електронний гаманець, звідки вони надходили на банківські картки членів групи. Щоб приховати свою діяльність «відеоблогери» постійно змінювали місце зйомки, переміщаючись різними містами України з дотриманням правил конспірації.

    Проти блогерів порушено два кримінальні провадження, санкція яких передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

    Теги: бійка інтернет розслідування Житомирщина поліція
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