Пробитий череп, переламані руки: що відомо про стан побитого українського школяра в Парижі
Лікарі планують розпочати процес виведення хлопця зі штучної коми
Підліток з України, якого по-звірячому побили у Парижі 15 січня, перебуває у тяжкому стані, проте є позитивна динаміка.
Про це заявив посол України у Франції Вадим Омельченко у Твітері.
«Обнадійливі новини про юнака Юрія. Як повідомив під час зустрічі з консулом завідувач реанімаційного відділення госпіталю Некер, стан важкий, але є позитивна динаміка. Лікарі планують розпочати процес виведення зі штучної коми для подальшої реабілітації. Бажаємо швидкого одужання», - написав посол.
Обнадійливі новини про юнака Юрія.Як повідомив під час зустрічі з консулом Завідувач реанімаційного відділення госпіталю Некер, стан важкий, але є позитивна динаміка.Лікарі планують розпочати процес виведення зі штучної коми для подальшої реабілітації.Бажаємо швидкого одужання!— Vadym Omelchenko (@OmelchenkoVadym) January 22, 2021
Напередодні стало відомо, що у Парижі група невідомих 15 січня жорстоко побила 14-річного хлопця з України, коли підліток разом з друзями повертався з коледжу. Він перебував весь час у комі, його стан критичний.
Посольство України у Франції звернулося до прокуратури Парижа з офіційним запитом щодо жорстокого побиття українського підлітка.
Мати Юрія Наталя Крученик-Фаргат розповіла виданню Actu, що хлопець повертався з навчання разом із друзями, коли на них напали. За її словами, били залізними предметами, а коли приїхала швидка допомога, всі втекли. Хлопця прооперували та ввели у штучну кому.
Джерела видання у поліції зазначають, що 15 січня сталася бійка між приблизно 20 людьми. У поліції припускали, що бійка могла статися між компаніями, що ворогують.
Мати також намагається знайти свідків нападу. За її словами, розслідування триває «не надто швидко» і вона хоче допомогти правоохоронцям знайти тих, хто напав на Юрія.
В Instagram жінка пише, що стан її сина дещо кращий, ніж у перші дні після побиття. Крім того, 21 січня у Юрія був день народження - своє 15-річчя він зустрів у комі.
Наталя Крученик також розповіла, що розслідування триває і наразі відомо, що Юрій разом із друзями тікали від нападників, але чому - невідомо.
«Він послизнувся і впав, тому його й побили залізними палками та битками. У нього травма черепа й значні переломи», - зазначила мати хлопця.