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    Пробитий череп, переламані руки: що відомо про стан побитого українського школяра в Парижі

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    21 січня Юрію виповнилося 15 років, які хлопець провів у комі&nbsp; - Пробитий череп, переламані руки: що відомо про стан побитого українського школяра в Парижі
    21 січня Юрію виповнилося 15 років, які хлопець провів у комі 
    Фото: usionline

    Лікарі планують розпочати процес виведення хлопця зі штучної коми

    Підліток з України, якого по-звірячому побили у Парижі 15 січня, перебуває у тяжкому стані, проте є позитивна динаміка.

    Про це заявив посол України у Франції Вадим Омельченко у Твітері.

    «Обнадійливі новини про юнака Юрія. Як повідомив під час зустрічі з консулом завідувач реанімаційного відділення госпіталю Некер, стан важкий, але є позитивна динаміка. Лікарі планують розпочати процес виведення зі штучної коми для подальшої реабілітації. Бажаємо швидкого одужання», - написав посол.

    Напередодні стало відомо, що у Парижі група невідомих 15 січня жорстоко побила 14-річного хлопця з України, коли підліток разом з друзями повертався з коледжу. Він перебував весь час у комі, його стан критичний.

    Посольство України у Франції звернулося до прокуратури Парижа з офіційним запитом щодо жорстокого побиття українського підлітка.

    Родина хлопця сподівається, що поліція відшукає кривдників, адже досі не відомо про мотиви нападників
    Родина хлопця сподівається, що поліція відшукає кривдників, адже досі не відомо про мотиви нападників

    Мати Юрія Наталя Крученик-Фаргат розповіла виданню Actu, що хлопець повертався з навчання разом із друзями, коли на них напали. За її словами, били залізними предметами, а коли приїхала швидка допомога, всі втекли. Хлопця прооперували та ввели у штучну кому.

    Джерела видання у поліції зазначають, що 15 січня сталася бійка між приблизно 20 людьми. У поліції припускали, що бійка могла статися між компаніями, що ворогують.

    Мати також намагається знайти свідків нападу. За її словами, розслідування триває «не надто швидко» і вона хоче допомогти правоохоронцям знайти тих, хто напав на Юрія.

    В Instagram жінка пише, що стан її сина дещо кращий, ніж у перші дні після побиття. Крім того, 21 січня у Юрія був день народження - своє 15-річчя він зустрів у комі.

    Наталя Крученик також розповіла, що розслідування триває і наразі відомо, що Юрій разом із друзями тікали від нападників, але чому - невідомо.

    «Він послизнувся і впав, тому його й побили залізними палками та битками. У нього травма черепа й значні переломи», - зазначила мати хлопця.

    Теги: діти Франція бійка посол напад розслідування
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