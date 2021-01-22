Пробитий череп, переламані руки: що відомо про стан побитого українського школяра в Парижі

21 січня Юрію виповнилося 15 років, які хлопець провів у комі

Лікарі планують розпочати процес виведення хлопця зі штучної коми

Підліток з України, якого по-звірячому побили у Парижі 15 січня, перебуває у тяжкому стані, проте є позитивна динаміка.

Про це заявив посол України у Франції Вадим Омельченко у Твітері.

«Обнадійливі новини про юнака Юрія. Як повідомив під час зустрічі з консулом завідувач реанімаційного відділення госпіталю Некер, стан важкий, але є позитивна динаміка. Лікарі планують розпочати процес виведення зі штучної коми для подальшої реабілітації. Бажаємо швидкого одужання», - написав посол.

Обнадійливі новини про юнака Юрія.Як повідомив під час зустрічі з консулом Завідувач реанімаційного відділення госпіталю Некер, стан важкий, але є позитивна динаміка.Лікарі планують розпочати процес виведення зі штучної коми для подальшої реабілітації.Бажаємо швидкого одужання! — Vadym Omelchenko (@OmelchenkoVadym) January 22, 2021

Напередодні стало відомо, що у Парижі група невідомих 15 січня жорстоко побила 14-річного хлопця з України, коли підліток разом з друзями повертався з коледжу. Він перебував весь час у комі, його стан критичний.

Посольство України у Франції звернулося до прокуратури Парижа з офіційним запитом щодо жорстокого побиття українського підлітка.

Родина хлопця сподівається, що поліція відшукає кривдників, адже досі не відомо про мотиви нападників

Мати Юрія Наталя Крученик-Фаргат розповіла виданню Actu, що хлопець повертався з навчання разом із друзями, коли на них напали. За її словами, били залізними предметами, а коли приїхала швидка допомога, всі втекли. Хлопця прооперували та ввели у штучну кому. Джерела видання у поліції зазначають, що 15 січня сталася бійка між приблизно 20 людьми. У поліції припускали, що бійка могла статися між компаніями, що ворогують.