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    На Житомирщині вихованців інтернату здавали в рабство

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    На Житомирщині вихованців інтернату здавали в рабство

    Керівник дитячого будинку-інтернату в селі Тетерівка Житомирського району 68-річний Олег Гончаров до своєї незаконної діяльності залучив дочку і зятя, які також працювали в інтернаті

    Директор одного з інтернатів Житомирської області експлуатував вихованців з відхиленнями у психічному та фізичному розвитку. До своєї незаконної діяльності залучив дочку і зятя, які також працювали в інтернаті. Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко у Facebook.

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    «Будучи нездатними повною мірою оцінювати й усвідомлювати свої дії та приймати самостійні рішення, вихованці змушені були займатися важкими роботами. На ринку розвантажувати розфасовану в мішки цибулю, у лісі вантажити зрізану деревину, на присадибних ділянках розкидати чорнозем, переносити пісок і будівельні матеріали, виконувати інші роботи при ремонті приміщень і у квартирі зятя директора інтернату», - розповів він.

    Тепер стосовно зловмисників розпочато кримінальне провадження за статтею торгівля людьми.

    Їм загрожує до 12 років в'язниці.

    Про знущання над вихованцями з боку керівника дитячого будинку-інтернату в селі Тетерівка Житомирського району 68-річного Олега Гончарова стало відомо у вересні торік. Він віддавав вихованців з інвалідністю в трудове рабство і отримував за це гроші.

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