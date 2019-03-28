На Київщині поліція ліквідувала міжнародний канал торгівлі людьми



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Зловмисниці придбали квитки на літак сполученням Київ - Стамбул та переправили завербовану дівчину до Туреччини Фото: Відділ комунікації поліції в Київській області

Під час проведення обшуків за місцем проживання зловмисниць поліцейські виявили та вилучили речові докази, які підтверджують їхню вину

Поліція Київщини ліквідувала транскордонний канал торгівлі людьми, який організували двоє жінок 25 та 48 років.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Київській області.

«Поліція встановила, що жінки організували міжнародний канал торгівлі людьми, а саме вербування та переміщення через державний кордон України до Туреччини та Китаю жінок віком від 18 до 30 років, використовуючи їх скрутне становище. Знаходили потенційних «жертв» шляхом обману, під приводом працевлаштування офіціантами або обслуговуючого персоналу», - зазначили в поліції.

Повідомляється, що зловмисниці придбали квитки на літак сполученням Київ - Стамбул та переправили завербовану дівчину до Туреччини через пункт пропуску аеропорту «Бориспіль».

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисниць поліцейські виявили та вилучили речові докази, які підтверджують їхню вину: мобільні телефони, грошові кошти, банківські картки, різні записи.

Вирішується питання про оголошення жінкам підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Маріуполі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі півмільйона гривень громадянину Туреччини, якого підозрюють у торгівлі людьми.