НАБУ долучить до розслідування записи розмов Кононенка, які передали «Схеми»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Схеми» розповіли про причетність Кононенка до афер в енергетиці

Двоє із фігурантів сюжету журналістів вже мають статус підозрюваних

Національне антикорупційне бюро України долучить до офіційного розслідування про корупцію в енергетичній сфері записи розмов народного депутата Ігоря Кононенка, які передали «Схеми».

Як повідомили у Бюро записи та інші матеріали, оприлюднені в розслідуванні «Схем», стали матеріалами провадження щодо зловживань із боку посадовців низки обленерго, внаслідок яких інтересам держави завдано збитків на понад 1,2 млрд. грн.

Так, на цих записах, Кононенко, екс-голова правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» і колишній депутат Дмитро Крючков і бізнесмени Суркіси обговорюють схеми з виведення сотень мільйонів гривень з декількох українських обленерго.

Ці аудіозаписи на прохання «Схем» були верифіковані американськими спеціалістами, які співпрацюють з урядом США, та оприлюднені у фільмі-розслідуванні.

Нагадаємо, 28 березня журналісти «Схем» опублікували розслідування про причетність Кононенка до виведення коштів з обленерго. За даними журналістів, соратник президента разом із олігархами братами Суркісами через компанії-прокладки виводять кошти за кордон. Контрольні акції обленерго належать державі, але насправді ними керують міноритарні акціонери Суркіси. У схемі задіяний бізнесмен Дмитро Крючков, який втік з України. Із телефонних розмов, отриманих журналістами, відомо, що Крючков відвозив в офіс Кононенка готівку.

Своєю чергою, Кононенко готує позов до закордонного суду на «Радіо Свобода». Він вважає поширену інформацію недостовірною, а також виготовленою з грубим порушенням журналістських стандартів.