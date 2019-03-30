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    НАБУ долучить до розслідування записи розмов Кононенка, які передали «Схеми»

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    <span>&laquo;Схеми&raquo; розповіли про причетність Кононенка до афер в енергетиці</span> - НАБУ долучить до розслідування записи розмов Кононенка, які передали «Схеми»
    «Схеми» розповіли про причетність Кононенка до афер в енергетиці

    Двоє із фігурантів сюжету журналістів вже мають статус підозрюваних

    Національне антикорупційне бюро України долучить до офіційного розслідування про корупцію в енергетичній сфері записи розмов народного депутата Ігоря Кононенка, які передали «Схеми».

    Як повідомили у Бюро записи та інші матеріали, оприлюднені в розслідуванні «Схем», стали матеріалами провадження щодо зловживань із боку посадовців низки обленерго, внаслідок яких інтересам держави завдано збитків на понад 1,2 млрд. грн.

    Так, на цих записах, Кононенко, екс-голова правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» і колишній депутат Дмитро Крючков і бізнесмени Суркіси обговорюють схеми з виведення сотень мільйонів гривень з декількох українських обленерго.

    Ці аудіозаписи на прохання «Схем» були верифіковані американськими спеціалістами, які співпрацюють з урядом США, та оприлюднені у фільмі-розслідуванні.

    Нагадаємо, 28 березня журналісти «Схем» опублікували розслідування про причетність Кононенка до виведення коштів з обленерго. За даними журналістів, соратник президента разом із олігархами братами Суркісами через компанії-прокладки виводять кошти за кордон. Контрольні акції обленерго належать державі, але насправді ними керують міноритарні акціонери Суркіси. У схемі задіяний бізнесмен Дмитро Крючков, який втік з України. Із телефонних розмов, отриманих журналістами, відомо, що Крючков відвозив в офіс Кононенка готівку.

    Своєю чергою, Кононенко готує позов до закордонного суду на «Радіо Свобода». Він вважає поширену інформацію недостовірною, а також виготовленою з грубим порушенням журналістських стандартів.

    НАБУ Свобода Ігор Кононенко розслідування кордон
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