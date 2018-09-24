НАБУ перевірить купівлю локомотивів General Electric «Укрзалізницею»



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Перший локомотив General Electric прибув до України

Розслідування НАБУ розпочали за клопотанням одного з народних депутатів, ім’я якого не уточнюється

Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування за фактом купівлі американських локомотивів компанії General Electric для Укрзалізниці за завищеними цінами.

Про це повідомляє йдеться в ухвалі суду, передає видання Finbalance.

Зокрема, у Солом’янському суді Києва НАБУ просило суд надати «дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю». Зокрема, дані документи стосуються угоди про надання державним Укрексімбанком локомотивів General Electric Укрзалізниці у лізинг.

Як зазначається, розслідування НАБУ розпочали за клопотанням одного з народних депутатів, ім’я якого не уточнюється.

23 лютого 2018-го Укрзалізниця та американська корпорація General Electric підписали мільярдний контракт. Рамкова угода передбачає модернізацію локомотивів та будівництво нових. Однією з умов угоди є локалізація виробництва локомотивів в Україні: на першому етапі — 10%, пізніше — 40%.

11 вересня в Україну прибув перший локомотив американської компанії General Electric. Пізніше повідомлялось, що нові локомотиви планують використовувати на напрямках до Миколаєва, Маріуполя та Мелітополя.

До кінця 2018 року та впродовж першого кварталу 2019 року планується постачання 30 вантажних дизельних локомотивів GE TE33AC з рівнем локалізації 10 %. Їх виробництво стартувало на початку 2018 року в США. Загалом за 15 років УЗ планує закупити до 225 нових тепловозів та модернізувати до 75 існуючих.