Омелян заявив, що директор НАБУ попереджав його про обшук



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Міністр інфраструктури України Володимир Омелян у прес-центрі «Главкома»

Міністру інфраструктури було відомо про обшуки

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян розповів, що директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник його особисто попереджав про те, що у його помешканні відбудеться обшук за участю детективів Бюро.

Про це міністр розповів журналістам перед допитом у НАБУ, пише «Унн».

«Мені було відомо про обшуки, які плануються в мене в помешканні. Я свідомо до нього не готувався. Тому детективи, які прибули на місце обшуку, побачили все так, як воно було. Більше того, я після обшуку я знайшов багато речей, які вважав загубленими, я теж за це вдячний. Про обшук мене попереджав пан Ситник особисто», - розповів міністр.

Напередодні ввечері в НАБУ оприлюднили переписку міністра інфраструктури Володимира Омеляна з його братом, а також членів його родини, які вказують на можливі порушення.

Нагадаємо, 19 вересня Солом'янський райсуд Києва ухвалив рішення про арешт майна міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

13 вересня Омеляну детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Антикорупційної прокуратури повідомили про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні (ч.3 ст.368-2 та ст.366-1 Кримінального кодексу України).

Солом'янський районний суд міста Києва вирішив віддати Омеляна на поруки міністра з питань молоді та спорті Ігоря Жданова та народного депутата «Народного фронту» Федора Бендюженка.