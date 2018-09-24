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    Між «Борисполем» і Києвом курсуватимуть рейкові автобуси (відео)

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    Приведено до ладу 5 рейкових автобусів виробництва фірми Pesa Bydgoszcz SA - Між «Борисполем» і Києвом курсуватимуть рейкові автобуси (відео)
    Приведено до ладу 5 рейкових автобусів виробництва фірми Pesa Bydgoszcz SA

    У кожному рейковому автобусі планується розмістити до 90 сидінь

    З Центрального залізничного вокзалу до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» курсуватимуть 5 рейкових автобусів. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в.о. голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

    «Днями привели до ладу 5 автобусів виробництва фірми Pesa Bydgoszcz SA. Їх залишилось лише пофарбувати та облаштувати інтер’єр салону. Ремонт робили, як і водиться, власними силами, у локомотивному депо «Гречани», - написав він.

    У кожному рейковому автобусі планується розмістити до 90 сидінь.

    Кравцов також повідомив, що на залізничному вокзалі розпочалася реконструкція платформи 14 колії, з якої відправлятимуться експреси до аеропорту.

    «Перший поїзд, як і обіцяли, вийде на маршрут вже цього року», - зазначив Кравцов.

    Раніше повідомлялося, що до кінця року ПАТ «Укрзалізниця» запустить поїзд до міжнародного аеропорту «Бориспіль».

    За даними прес-служби «Укрзалізниці», дістатись з Києва до «Борисполя» можна буде за 35-40 хвилин.

    Вартість проїзду швидкісною залізницею між Києвом та Міжнародним аеропортом «Бориспіль» складе 80 гривень.

    Кабінет міністрів затвердив проект «Організація пасажирського сполучення Київ - Міжнародний аеропорт «Бориспіль», розрахований на 13,5 місяця загальною вартістю 583,238 млн грн (в цінах на 2 травня 2018 року).

    Як повідомлялося, в аеропорту «Бориспіль» поруч з лівим крилом посадкової галереї терміналу D почали будувати посадочні платформи для поїздів з Києва

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