Генпрокурор: керівництво НАБУ «вперто іде дорогою в нікуди»



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Фото: Уніан Директор НАБУ Артем Ситник та генпрокурор Юрій Луценко

За словами Луценка, протистояння між НАБУ і САП є «безглуздим»

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник не демонструє результатів своєї роботи на посаді.

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю ТСН.

За його словами, протистояння між НАБУ і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою є «безглуздим», а очільникам відомств слід знайти «спосіб спілкування і роботи задля суспільного інтересу».

«Хто б і як до кого не ставився з силових структур, вони мають в співпраці добиватися суспільного результату. Ніхто старшим в домі не може бути. Старшим є тільки закон, а керівники мають спілкуватися», - вважає Луценко.

«Усіх пообзивати корупціонерами, негідниками, які хочуть зла усій країні - це дуже легко, але це дорога в нікуди. Це дорога в нікуди, якою, на жаль, вперто іде керівництво НАБУ. ..В них немає результатів. Їх не існує. І Ситник має або попросити допомоги в іноземних фахівців чи українських фахівців – в кого завгодно, аби визнати, що це не його можливості. Ну далі не можна ставити всю країну заручником амбіцій і безталанності однієї людини», - переконаний генпрокурор.

На його думку, єдиний метод оцінити роботу Ситника на посаді глави НАБУ - це провести відкритий, об’єктивний аудит роботи цих двох структур.

«Якщо справа дійсно персонально в Ситнику, значить треба цю проблему вирішувати. Якщо питання є, скажімо, до законності функціонування механізму, напевно, треба поправити. Але далі робити вигляд, що все добре уже неможливо», - резюмував Луценко.

Нагадаємо, Ситник заперечує конфлікт між НАБУ та САП.

Раніше 19 вересня в САП заявили, що Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою «у внутрішньому дворі вкотре було виявлено незаконно встановлені засоби негласного зняття інформації працівниками НАБУ», а також «поряд з адміністративним приміщенням був виявлений автомобіль марки Ford АА2564МВ, в якому перебували працівники НАБУ, здійснюючи незаконні оперативно-технічні заходи».

В САП повідомили подробиці інциденту, під час яких сталися сутички.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що проситиме очільників Нацполіції та Служби безпеки порушити відносно працівників НАБУ чотири кримінальні справи.

В свою чергу в НАБУ заявили, що що 19 вересня співробітники НАБУ не перебували та не проводили жодних дій на території Антикорупційної прокуратури та у її внутрішньому дворі.

Кримінальне провадження за фактом подій біля Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які сталися 19 вересня, передано для розслідування до СБУ.