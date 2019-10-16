НАБУ проводить обшуки у Чернівецькій облраді



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Біля кабінетів стоять працівники у формі з написами НАБУ і не пускають всередину журналістів та сторонніх осіб Фото: Укрінформ

Обшуки почали з кабінету голови Чернівецької обласної ради

У Чернівцях у кабінетах голови обласної ради Івана Мунтяна та керівника юридичного відділу апарату ради у середу, 16 жовтня, проводять обшуки працівники НАБУ.

Про це з місця події повідомляє Укрінформ.

Біля кабінетів стоять два працівники у формі з написами НАБУ і не пускають до кабінету нікого з журналістів та сторонніх осіб.

Як розповів один з охоронців, з самого ранку обшуки проводились у кабінеті голови Чернівецької облради. Пізніше працівники НАБУ перейшли до сусіднього кабінету начальника юридичного відділу виконавчого апарату ради.

У пресслужбі Національного антикорупційного бюро поки не коментують обшуки в облраді у Чернівцях.

До слова, Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження проти колишнього генерального прокурора Юрія Луценка.