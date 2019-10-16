НАБУ відкрило кримінальну справу проти Луценка



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На початку жовтня Державне бюро розслідувань також відкрило кримінальне провадження стосовно Луценка Фото: Liga.net

Детективи НАБУ внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливого зловживання владою ексгенпрокурором

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження проти колишнього генерального прокурора Юрія Луценка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на отриману інформацію НАБУ.

За даними НАБУ, до них надійшла ухвала Солом’янського районного суду м. Києва від 5 серпня, яка полягає у невнесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення щодо можливого вчинення Луценком кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, - ред.).

«13 серпня, на виконання вимог ухвали, детективи Національного бюро внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливого вчинення генеральним прокурором України кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК», - повідомили в НАБУ.

Нагадаємо, на початку жовтня Державне бюро розслідувань також відкрило кримінальне провадження стосовно Луценка. Справу так само відкрили за фактом можливого зловживання владою ексгенпрокурором.

Пізніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що справа Луценка стосується його ймовірних зв'язків з ринком грального бізнесу.

Крім того, Окружний адміністративний суд Києва раніше відкрив провадження у справі за позовом колишнього столичного мера Леоніда Черновецького проти Луценка.

Нагадаємо, що Черновецький просить суд заборонити Луценку виїзд за кордон з метою недопущення уникнення кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на посаді генерального прокурора, відразу після його звільнення.

Верховна Рада 29 серпня звільнила Луценка з посади генерального прокурора.