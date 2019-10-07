НАЗК передасть у НАБУ недостовірні дані в деклараціях чотирьох екснардепів на 90 млн грн



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Ексдепутат Станіслав Березкін з групи партії «Відродження» Фото: zaxid.net

Недостовірну інформацію в деклараціях подали Руслан Демчак, Станіслав Березкін, Аркадій Корнацький і Вадим Кривохатько

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) має намір передати в Національне антикорупційне бюро (НАБУ) недостовірні дані в деклараціях чотирьох колишніх депутатів Верховної Ради на 90 млн грн. Про це сказано у повідомленні пресслужби НАЗК.

Недостовірну інформацію в деклараціях подали колишній депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Руслан Демчак, ексдепутат Станіслав Березкін (група партії «Відродження»), ексдепутат Аркадій Корнацький (позафракційний) і ексдепутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Вадим Кривохатько.

За результатами перевірки декларації Демчака в 2016 році встановлено, що народний депутат повідомив недостовірні відомості про засоби, розміщених ним на банківських рахунках і номінальною вартістю цінних паперів, що належать йому.

Загалом виявлено порушень на суму понад 71,7 млн грн.

Березкін, подаючи декларацію 2015 роки (виправлену), зазначив недостовірні відомості про квартиру і 2 машиномісця, що належать члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Сума недостовірних відомостей у декларації становить понад 14,3 млн грн.

Корнацький у декларації за 2016 рік не задекларував свої корпоративні права та низку земельних ділянок, що належать йому на праві власності й оренди.

Крім того, він не відобразив інформацію про право користування житловим будинком, в якому він зареєстрований, і не вказав відомості про витрати, на підставі яких він набув право власності на земельні ділянки.

Так, загальна сума недостовірних відомостей становить понад 3,2 млн грн.

Кривохатько, подаючи декларацію за 2017, зазначив недостовірні відомості про вартість на дату придбання ним у власність автомобіля на загальну суму понад 471 тис. грн.

Як повідомлялось, Вищий антикорупційний суд обрав колишньому народному депутату Станіславу Березкіну запобіжний захід у вигляді застави у 15 млн грн.

До цього слідство зібрало докази, які дають достатні підстави вважати, що колишній народний депутат як бенефіціар групи компаній «Креатив» наприкінці 2013 – початку 2014 років організував заволодіння коштами державного банку АТ «Ощадбанк» у сумі $20 млн, залучивши до таких дій інших осіб, у тому числі службовців банківської установи.

За даними САП, заволодіння коштами здійснено за попередньою змовою групою осіб під виглядом видачі кредиту, хоча достатнього забезпечення для його отримання до банку надано не було. Кошти після їх отримання на рахунок однієї з компаній групи «Креатив» відразу були легалізовані шляхом переведення на рахунки іноземних компаній (в тому числі офшорних юрисдикцій) начебто на виконання контрактів з поставки тропічної олії.

Надалі компаніями офшорних юрисдикцій за рахунок отриманих як кредит коштів АТ «Ощадбанк» придбано активи в Одесі та на Чорноморському узбережжі, після чого їхні корпоративні права були передані дітям ексдепутата.

Нагадаємо, 4 жовтня НАЗК почало розсекречувати електронні декларації військових прокурорів.



