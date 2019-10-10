НАБУ зобов'язали відкрити справу проти Кличка, - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Кличко

Заяву про злочин Кличка в НАБУ подали депутати Київради 18 вересня

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зобов'язав Національне антикорупційне бюро України відкрити кримінальне провадження щодо мера Києва Віталія Кличка за фактом зловживань і розкрадання державних коштів при реконструкції Шулявського моста.

Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на матеріали суду.

Заяву про злочин Кличка в НАБУ подали депутати Київради 18 вересня.

У скарзі в суді один з депутатів зазначає, що НАБУ відмовилося відкривати справу про вчинення Кличком і його підлеглими кримінальних правопорушень, передбачених статтями про зловживання владою або службовим становищем (ст. 364), одержання хабара (ст. 368), привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 368-2, 191) Кримінального кодексу.

Разом з тим на адресу депутатів НАБУ повідомило, що детективи вже розслідують факт можливого зловживання службовим становищем посадовими особами КП Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва під час будівництва Шулявського шляхопроводу, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального злочину, передбаченого іншою статтею Кримінального кодексу.

У своїй заяві депутати Київради вказали, що Кличко, використовуючи своє службове становище, разом зі своїми підлеглими – посадовими особами Київської міської державної адміністрації, її структурних підрозділів і посадовими особами комунального підприємства Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва протягом тривалого часу здійснює дії, спрямовані на використання бюджетних коштів Києва в завищених розмірах, одержувачем яких є ТОВ Північно-Український будівельний альянс, яке в результаті фіктивного проведення тендерних процедур було залучене до виконання будівельних робіт з реконструкції транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана в Солом'янському і Шевченківському районах Києва.