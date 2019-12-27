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    НАБУ проводить обшуки в Адміністрації морських портів

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    НАБУ разом із СБУ 27 грудня проводять обшуки в Адміністрації морських портів&nbsp; - НАБУ проводить обшуки в Адміністрації морських портів
    НАБУ разом із СБУ 27 грудня проводять обшуки в Адміністрації морських портів 

    Правоохоронці проводять розслідування щодо можливих зловживань посадовців Адміністрації морських портів України

    Детективи Національного антикорупційного бюро разом із СБУ за процесуального керівництва САП здійснюють низку обшуків в приміщеннях ДП «Адміністрація морських портів України», передає пресслужба Бюро.

    «Детективи НАБУ разом із СБУ за процесуального керівництва САП здійснюють низку обшуків в приміщеннях ДП «Адміністрація морських портів України», його філіях та за місцем проживання посадовців АМПУ в Києві, Одесі та Одеській області», — вказано у повідомленні.

    Слідчі дії санкціоновані. Їх здійснюють в межах розслідування можливих зловживань посадовців АМПУ при закупівлі будівельних послуг для об’єктів морської інфраструктури, зокрема надання протиправних преференцій іноземній компанії.

    Попередня правова кваліфікація — ч.2 ст. 364 КК України. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з весни 2019 року за матеріалами СБУ.

    Напередодні детективи Національного антикорупційного бюро здійснили низку обшуків у приміщеннях колишнього Міністерства інформаційної політики України у рамках розслідування щодо можливої розтрати службовими особами Міністерства інформаційної політики України бюджетних коштів.

     

    СБУ НАБУ корупція в Україні САП розслідування порт
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