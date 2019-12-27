НАБУ проводить обшуки в Адміністрації морських портів



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НАБУ разом із СБУ 27 грудня проводять обшуки в Адміністрації морських портів

Правоохоронці проводять розслідування щодо можливих зловживань посадовців Адміністрації морських портів України

Детективи Національного антикорупційного бюро разом із СБУ за процесуального керівництва САП здійснюють низку обшуків в приміщеннях ДП «Адміністрація морських портів України», передає пресслужба Бюро.

«Детективи НАБУ разом із СБУ за процесуального керівництва САП здійснюють низку обшуків в приміщеннях ДП «Адміністрація морських портів України», його філіях та за місцем проживання посадовців АМПУ в Києві, Одесі та Одеській області», — вказано у повідомленні.

Слідчі дії санкціоновані. Їх здійснюють в межах розслідування можливих зловживань посадовців АМПУ при закупівлі будівельних послуг для об’єктів морської інфраструктури, зокрема надання протиправних преференцій іноземній компанії.

Попередня правова кваліфікація — ч.2 ст. 364 КК України. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з весни 2019 року за матеріалами СБУ.

Напередодні детективи Національного антикорупційного бюро здійснили низку обшуків у приміщеннях колишнього Міністерства інформаційної політики України у рамках розслідування щодо можливої розтрати службовими особами Міністерства інформаційної політики України бюджетних коштів.