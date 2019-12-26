У НАБУ розповіли, що шукають у приміщеннях колишнього Мінінформполітики



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Обшуки відбуваються в рамках справи щодо тендера, проведеного у 2018 році

Детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють низку обшуків, у тому числі й у приміщеннях колишнього Міністерства інформаційної політики, у справі про можливу розтрату бюджетних коштів, виділених на проєкти із захисту національного інформаційного простору.

Про це повідомляється на сторінці НАБУ у Facebook.

«Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП здійснюють низку обшуків, зокрема й у приміщеннях колишнього Міністерства інформаційної політики України», - ідеться в повідомленні.

У НАБУ розповіли, що слідчі дії санкціоновані, їх здійснюють у межах розслідування можливої розтрати службовими особами міністерства інформаційної політики за можливою попередньою змовою зі службовцями ДП «Центр захисту інформаційного простору України» та представниками приватних компаній бюджетних коштів, отриманих для фінансування проектів із захисту національного інформаційного простору.

Зазначається, що попередня правова кваліфікація – ч.5 ст.191 КК України, а розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з липня 2019 року за власними напрацюваннями.

Раніше державний секретар міністерства культури, молоді та спорту Артем Біденко розповів, що співробітники НАБУ проводять обшуки в міністерстві інформаційної політики України та ДП «Захист інформаційного простору».

Згідно з постановою Кабінету міністрів України №829 від 2 вересня Міністерство інформаційної політики реформувалося у Міністерство культури, молоді та спорту.