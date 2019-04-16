НАБУ зобов’язали відкрити справу проти Парубія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Верховної Ради Андрій Парубій

Рішення про відкриття справи щодо спікера Верховної Ради ухвалив Солом'янський суд Києва

Солом'янський районний суд міста Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро розпочати кримінальну справу проти голови Верховної Ради Андрія Парубія. Постанова була оприлюднена в Єдиному реєстрі судових рішень.

Повідомляється, що 22 лютого позивач передав в НАБУ заяву про вчинення Парубієм правопорушень, передбачених ст. 210 Кримінального кодексу України («Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням»), і ст. 364 КК України («Перевищення службових повноважень»).

Детективи НАБУ отримали відомості, однак не внесли до ЄРДР. Позивач звернувся в суд зі скаргою на працівників бюро і з вимогою зобов'язати їх почати розслідування.

«Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя вважає, що скарга підлягає задоволенню», - зазначається в ухвалі суду.

Слід нагадати, що 8 квітня Солом'янський райсуд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливої державної зради та інших злочинів директором Держбюро розслідувань Романом Трубою.

Раніше Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив справу за позовом народного депутата від фракції «Опозиційний блок» Дмитра Шенцева до спікера Верховної Ради Андрія Парубія щодо голосування за зміни до Конституції щодо курсу на вступ до Євросоюзу і НАТО.

Крім того, 4у квітні Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом УПЦ МП проти Міністерства культури про скасування наказу про внесення змін до статуту церков, який передбачає перейменування цієї церкви. Услід за цим спікер Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що оскаржить рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо закону про перейменування Української православної церкви Московського патріархату.