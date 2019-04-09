Парубій не виключає ухвалення нового виборчого кодексу до виборів Ради



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Проект нового виборчого кодексу стоїть на порядку денному Верховної ради в наступні півроку

Новий виборчий кодекс з відкритими списками може бути проголосований у Верховній раді до парламентських виборів 2019.

Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає РБК-Україна, з посиланням на «Свободу слова» на ICTV.

Відповідаючи на запитання, чи може бути кодекс ухвалений до виборів Верховної ради, Парубій зазначив, що «це можливо».

Проект нового виборчого кодексу стоїть на порядку денному Верховної ради в наступні півроку

«Парламент і надалі за тих півроку буде працювати і займатися змістовними речами. У нас на порядку денному є і виборчий кодекс, і ціла низка важливих законів... Я є автором виборчого кодексу, який в першому читанні набрав 226 голосів. Це теж моя велика амбіція. І я маю великі сподівання, що ми зможемо той шлях пройти», - додав Парубій.

Нагадаємо, комітет з питань правового забезпечення правоохоронної діяльності під час засідання 20 березня розглянув і не підтримав законопроект №9097 про введення додаткового виду покарання - позбавлення права голосу на виборах 2019.