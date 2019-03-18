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    Суспільство

    Розгляд «мовного закону» свідомо затягують, - Парубій

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    19 березня, парламент продовжить розгляд &laquo;мовного закону&raquo; з 490-ї поправки - Розгляд «мовного закону» свідомо затягують, - Парубій
    19 березня, парламент продовжить розгляд «мовного закону» з 490-ї поправки

    Для зірвання прийняття закону вкладаються шалені ресурси, в тому числі, і медійні, - спікер ВР

    Окремі народні депутати свідомо затягують розгляд «мовного закону» - законопроекту «Про функціонування української мови як державної». Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради, повідомляє РБК-Україна.

    Спікер ВР зазначив, що для зірвання прийняття закону вкладаються шалені ресурси, в тому числі, і медійні.

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    «З цього приводу в залі відбулись дискусії. Дехто з народних депутатів наголошує на тому, що потрібно негайно зупинити розгляд, а дехто, на мою думку, свідомо затягує розгляд. Також можу сказати, що вкладаються шалені ресурси, в тому числі, і медійні, для того, щоб зірвати прийняття цього історичного закону», - повідомив Парубій.

    Нагадаємо, голова ВР зазначив, що у вівторок, 19 березня, парламент продовжить розгляд «мовного закону» з 490-ї поправки.

    Так, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що після прийняття «мовного закону» у другому читанні уряд відразу перейде до приведення усіх підзаконних актів у відповідність до закону про мову.

    Як повідомлялося раніше, нардепи 14 березня розглянули майже чверть поправок до «мовного закону» - законопроект №5670-д про функціонування української мови як державної. Так, усього в законі 2082 правки. У четвер нардепи пройшли 489 поправок.

    Додамо також, заступник голови фракції Блок Петра Порошенка, Олексій Гончаренко заявив, що ВР може не встигнути завершити розгляд всіх поправок до «мовного закону» - законопроекту «Про функціонування української мови як державної» на цьому сесійному тижні. На його думку, документ можуть прийняти вже після виборів президента.

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