Розгляд «мовного закону» свідомо затягують, - Парубій



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19 березня, парламент продовжить розгляд «мовного закону» з 490-ї поправки

Для зірвання прийняття закону вкладаються шалені ресурси, в тому числі, і медійні, - спікер ВР

Окремі народні депутати свідомо затягують розгляд «мовного закону» - законопроекту «Про функціонування української мови як державної». Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради, повідомляє РБК-Україна.

Спікер ВР зазначив, що для зірвання прийняття закону вкладаються шалені ресурси, в тому числі, і медійні.

«З цього приводу в залі відбулись дискусії. Дехто з народних депутатів наголошує на тому, що потрібно негайно зупинити розгляд, а дехто, на мою думку, свідомо затягує розгляд. Також можу сказати, що вкладаються шалені ресурси, в тому числі, і медійні, для того, щоб зірвати прийняття цього історичного закону», - повідомив Парубій.

Нагадаємо, голова ВР зазначив, що у вівторок, 19 березня, парламент продовжить розгляд «мовного закону» з 490-ї поправки.

Так, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що після прийняття «мовного закону» у другому читанні уряд відразу перейде до приведення усіх підзаконних актів у відповідність до закону про мову.

Як повідомлялося раніше, нардепи 14 березня розглянули майже чверть поправок до «мовного закону» - законопроект №5670-д про функціонування української мови як державної. Так, усього в законі 2082 правки. У четвер нардепи пройшли 489 поправок.

Додамо також, заступник голови фракції Блок Петра Порошенка, Олексій Гончаренко заявив, що ВР може не встигнути завершити розгляд всіх поправок до «мовного закону» - законопроекту «Про функціонування української мови як державної» на цьому сесійному тижні. На його думку, документ можуть прийняти вже після виборів президента.