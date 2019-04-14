Парубій розповів, як працюватиме Верховна Рада після виборів



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Голова Верховної Ради Андрій Парубій

Другий тур президентських виборів відбудеться в Україні 21 квітня

Кабінет міністрів і Верховна Рада працюватимуть над програмою розвитку економіки і підвищенням соціальних стандартів незалежно від результатів президентських виборів. Про це сказав голова Верховної Ради Андрій Парубій в ефірі телеканалу «Україна», передає «Укрінформ».

«Парламент продовжить працювати, уряд продовжить працювати до кінця жовтня. Ми маємо чітко розроблений план розвитку економіки і підняття соціальних стандартів для українців. І український парламент, і український уряд буде над цією програмою працювати, незалежно від того, як відбудуться президентські вибори. І ніхто не зможе перешкодити парламенту провести цей пакет реформ», - наголосив спікер.

Парубій розповів, що уряд і ВР мають дві ключові програми, за якими співпрацюють.

«Одна – це програма економічних законів, і одна – це програма законів, необхідних для виконання Угоди про Асоціацію. Ми визначили тільки перелік законопроектів, а також визначили їхню послідовність. І ми в дуже щільній співпраці і з прем'єр-міністром Гройсманом, і з урядом, і з комітетами реалізовуємо цю спільну стратегію», - зазначив Парубій.

Раніше повідомлялося, що Парубій не виключає ухвалення нового виборчого кодексу до виборів Ради.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.