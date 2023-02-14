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Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
Незважаючи на санкції, Росія продовжує активно добувати нафту
www.slovoidilo.ua

За десять років Росія пробурила рекордну кількість нафтосвердловин – на загальну глибину 28 тисяч кілометрів

Минулого року російські компанії пробурили рекордну кількість свердловин на своїх нафтових родовищах. Про це пише Bloomberg.

За підсумками 2022 російські нафтові компанії пробурили свердловин на загальну глибину 28 тисяч кілометрів. Загальна кількість свердловин зросла майже на 7 відсотків за один рік,  і перевищила 7800.

Це пояснює, як видобуток нафти у країні відновився у другій половині 2022 року, навіть незважаючи на запровадження додаткових обмежень на її експорт, пише видання. Великі західні компанії, включаючи BP, Shell та Exxon Mobil, раніше відмовилися від багатомільярдних інвестицій у країну. Європа також запровадила комплексне обмеження експорту обладнання, технологій та послуг для енергетичної галузі до Росії.

Деякі з найбільших західних постачальників нафтосервісних послуг не залишили країну. SLB і Weatherford International Plc продовжують свою діяльність у Росії з деякими обмеженнями.

За інформацією Bloomberg, основною проблемою для нафтової промисловості Росії є придбання високотехнологічного західного обладнання. Однак ці проблеми вирішуються за рахунок імпорту через посередників у так званих «дружніх державах» або шляхом пошуку альтернативних постачальників у Китаї

Рішення Росії скоротити видобуток нафти нав'язане санкціями Заходу, заявила раніше комісар Єврокомісії з енергетики Кадрі Сімсон. Вона вважає, Росії буде важко знайти покупців на всі 10,9 мільйона барелів на день, які вона видобувала наприкінці 2022 року, навіть зі великими знижками.

Нагадаємо, падіння доходів від експорту нафти РФ може скласти 25-46% порівняно із 2021 роком, втім Росія намагатиметься компенсувати врати завдяки скороченню нафтопереробки, «лояльним» покупцям та сірим схемам продажу.

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Теги: росія експорт Європа нафта

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