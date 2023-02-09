Як РФ обходить нафтові санкції: викрито схеми

Росія намагається використовувати флот інших країн для приховування продавця та покупця нафти та нафтопродуктів

Падіння доходів від експорту нафти РФ може скласти 25-46% порівняно із 2021 роком, втім Росія намагатиметься компенсувати врати завдяки скороченню нафтопереробки, «лояльним» покупцям та сірим схемам продажу. Такі дані наводить «Український інститут майбутнього».

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Нагадаємо, з 5 лютого вступило в дію ембарго на поставку російських нафтопродуктів до країн ЄС, а Велика Британія та США заборонили імпорт раніше. Країни G7 та ЄС погодили цінову стелю на російські нафтопродукти: $ 100/бар для нафтопродуктів, що торгуються з премією до ціни нафти, як-от бензини і дизель, та $45/бар для нафтопродуктів, що торгують зі знижкою від ціни нафти, як-от мазут. Обсяги експорту сирої нафти Росією до вторгнення в Україну складали 4,3-5,6 мільйонів барелів на день мб/д, та 2,2-3,3 нафтопродуктів.

За словами експертів, після ембарго, скоротивши обсяги нафтопереробки, Росія намагатиметься відправити цю нафту на експорт, але буде продавати її зі знижкою: «дружні» країни хоч і не підтримали санкцій, але вимагатимуть знижок, користуючись безвихідним положенням РФ. При цьому значно більші відстані до Китаю та Індії, порівняно із країнами ЄС, означають вищі транспортні витрати, а відтак необхідність знижувати ціну нафти, щоб конкурувати.

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Ключовими ринками збуту для РФ будуть Індія та Китай, які перероблятимуть російську нафту та експортуватимуть нафтопродукти, окремо і в ті регіони, які раніше були російським ринком.

«Внаслідок запровадженого ембарго на поставки сирої нафти, обсяги падіння експорту нафти РФ у 2023 році різними організаціями оцінюються в 1,2–1,5 порівняно із довоєнним рівнем (2021 рік). При цьому, падіння обсягів видобутку в РФ оцінюється в меншому розмірі 0,84 –1,4», – наводять цифри експерти.

Проте, навіть якщо падіння видобутку складатиме вище цих очікуваних рівнів, та відповідатиме очікуваним обсягам падіння експорту, то це все одно не буде мінімальним зафіксованим обсягом видобутку нафти в РФ протягом останніх двох років. Зокрема, в період пандемії у 2020-му році та у квітні-травні 2022-ого року спостерігалися навіть нижчі обсяги видобутку. Експорт сирої нафти в РФ у 2021 р. перебував у діапазоні 4,3-5,1 мбд.

Крім цього, РФ вдається до сірих схем експорту, за яких невідомими залишаються покупці. «Якщо до вторгнення в Україну частка поставок, які припадали на невідомих покупців складала близько 20%, то протягом жовтня-листопада 2022 року – понад 30%. До вторгнення, достатність власного російського флоту була на рівні 62% поставки власної нафти та 17% нафтопродуктів», – йдеться в дослідженні Українського інституту майбутнього.

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Приховування покупців даватиме можливість частково зберігати обсяги експорту, а відповідно й зменшувати реальну потребу в додаткових обсягах нафти для ринку від інших постачальників.

Протягом останніх місяців РФ придбала понад сто вживаних танкерів, які можуть перевозити обсяг нафти еквівалентний 0,34 млн барелів на день. Проте, власний флот дасть змогу отримувати вищий дохід, зважаючи як сильно зросла ціна фрахту на ринку, і надавати нижчу знижку.

«Для вирішення проблеми Росія намагається використовувати і флот інших країн для приховування продавця та покупця. На кінець січня тіньовий флот РФ зріс до 600 суден: 400 для перевезення сирої нафти (20 % світового флоту) та 200 для перевезення нафтопродуктів. Захід намагаються боротись із цим явищем», – вважають експерти.

Падіння виручки від експорту нафти РФ у 2023 році може скласти 25-46 % відносно 2021 року. Нагадаємо, що у 2021 році виручка від експорту нафти (без нафтопродуктів) склала 110,1 млрд дол., що складало 22,3% сукупних експортних доходів РФ.