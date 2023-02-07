Названо країну, яка стала найбільшим покупцем російської нафти

Близько 70% партій російської нафти марки Urals, що відвантажувалися в січні, отримала Індія

Найбільшим покупцем російської нафти після того, як Захід запровадив санкції проти Кремля, стала Азія. Близько 70% партій російської нафти марки Urals, що відвантажувалися в січні, отримала Індія. Країна вже кілька місяців є провідним покупцем російського ґатунку, заповнивши нішу, залишену європейськими покупцями. Про це повідомляє Reuters з посиланням на генерального директора російської нафтової компанії «Роснефть» Ігоря Сєчіна.

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За даними Мінфіну Росії, середня ціна на російську нафту марки Urals у січні склала 49,48 дол. за барель, що на 42% менше, ніж у січні 2022 року.

«Якщо російська нафта не піде на європейський ринок, то референтної ціни немає. Референтні ціни формуватимуться там, де реально йдуть обсяги нафти»», – сказав Сєчін.

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Нагадаємо, що з того часу, як майже рік тому Росія вторглася в Україну, Захід поступово посилив санкції щодо російської нафти. У грудні «Велика сімка», Європейський Союз та Австралія запровадили верхню межу цін на сиру нафту на рівні 60 дол. за барель, щоб обмежити можливості Москви фінансувати свої воєнні дії в Україні та зберегти стабільність на світовому ринку нафти.

Євросоюз також заборонив закупівлі російської нафти, що доставляється танкерами морем.

4 лютого Рада ЄС офіційно затвердила стелю цін на російські нафтопродукти.