Нацбанк дозволив фізособам торгувати валютними форвардами

Ринок форвардів юридичних осіб був дозволений на початку 2018 року і наразі займає 4% валютного ринку

Національний банк України пояснив, навіщо він додатково лібералізував валютні операції для фізосіб.

Про це розповів директор департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін під час круглого столу на тему «Які валютні ризики несе 2021 рік?», організованого онлайн «Фінансовим клубом».

«Ми дозволили фізособам торгувати форвардами. Якою була наша логіка? Фізособи – це найбільш лібералізований сегмент валютного ринку, вони можуть купити-продати валюту без будь-яких документів, тому якщо вони можуть купити-продати валюту на Т+2, то чому не можна Т+3? Ми не очікуємо великих обсягів на початковому етапі – на горизонті декількох найближчих місяців», – каже директор департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін.

Він навів приклад ринку форвардів юридичних осіб, який був дозволений на початку 2018 року і лише за два роки став «помітним» і займає 4% валютного ринку. «Більше 90% займають безпоставочні форварди, і в них більше 80% – це дві компанії», – каже він.





НБУ хоче розвивати ринок NDF і для фізосіб, і юросіб. «Ми випустимо роз’яснення, яким спростимо чи приберемо валютний нагляд для цих операцій», – пояснив він.

На думку директора департаменту казначейства та фінансових установ ОТП Банку Антона Коваленка, тепер усі, «хто вважає, що розбирається в курсовій ситуації гривня-долар, зможе заробити на цьому».

«Якщо у вас великий апетит до ризику і ви вважаєте, що розбираєтеся в гривні-доларі, то у вас з’явився перший в історії України реальний шанс довести самим собі, що ви дійсно розбираєтеся. І якщо це так, то зможете заробити гроші. «Велкам» на міжбанківський валютний ринок України через маржинальну торгівлю та безпоставочні форварди гривня-долар», – закликав Антон Коваленко.

Директорка з ринків капіталу Альфа-Банку Тетяна Попович вважає позитивною можливість участі фізосіб в таких складних продуктах з метою підвищення їхньої фінансової грамотності.

«Навіть якщо фізособи включені зараз в маржинальну торгівлю долар-гривня, поставочний та розрахунковий форвард, ризик-процедури банків ніхто не скасовував. Потрібен буде відчутний страховий депозит. Тому на цих продуктах, щоб розігнати ринок, потрібно внести значну суму на страховий депозит – 5-10%, а на довгих термінах це зазвичай більше», – каже Тетяна Попович.

Але непрофесійному інвестору може не вистачити знань. «Інвестор поклав $10 тис. на брокерський рахунок і починає торгувати з кредитним плечем. Статистика по західних ринках, коли люди торгують з великим плечем, показує, що середній термін життя маржинального спекулянта – непрофесіонала становить два-три місяці . За цей період вигорає страховий депозит», – попередив Антон Коваленко.