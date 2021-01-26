Нацбанк змінив вимоги до зберігання запасів готівки

На сьогодні функції зберігання запасів готівки НБУ виконують підрозділи чотирьох уповноважених банків

Національний банк оновив вимоги до уповноважених банків, які залучаються до зберігання запасів готівки регулятора та проведення операцій із ними в усіх регіонах країни.

На сьогодні функції зберігання запасів готівки НБУ та проведення операцій із ними в усіх регіонах країни виконують підрозділи чотирьох уповноважених банків: Ощадбанку, Приватбанку, Райффайзен Банку Аваль, ПУМБ.

Зокрема НБУ для удосконалення процесу відбору уповноважених банків:

уточнив та розширив критерії для відбору у питанні надання банками письмового звернення та необхідної інформації регулятору;

розширив умови для припинення дії рішення та перегляду статусу уповноваженого банку;

деталізував вимоги щодо направлення на доопрацювання банком наданої інформації;

уточнив умови щодо відмови в наданні банку статусу уповноваженого;

встановив нові вимоги до банків щодо зобов’язань упродовж першого року діяльності у статусі уповноваженого банку забезпечити зберігання запасів готівки НБУ в сумі не менше 1 млрд грн загалом на банк, а також забезпечити наявність щонайменше одного відокремленого підрозділу в регіоні не менше ніж у 30% областей упродовж 2 років діяльності у статусі уповноваженого банку, у 60% областей – упродовж 4 років діяльності у статусі уповноваженого, 80-100% областей – упродовж 6 років діяльності у статусі уповноваженого банку.

Водночас до зберігання запасів готівки НБУ не залучатимуться банки, якщо до них, їх керівників або до власників істотної участі в них застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або Україною.

Відповідні норми містить постанова Нацбанку №6 від 21 січня 2021 року, яка набирає чинності з 26 січня 2021 року.

До слова, на валютному ринку з’явилися спекулянти. Нацбанк пояснив, чому це добре. «З літа минулого року в нас додалося, в гарному сенсі, спекулянтів на валютному ринку. Якщо раніше були банки, які тільки продають валюту чи купують її, то зараз дедалі популярнішою стає тенденція, коли банки працюють в обидва боки, і глибина та ліквідність ринку значно виросла», – розповів директор департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін.