Нацбанк звітував про тестування «електронної гривні»



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НБУ декілька років працює над проектом, який називається «електронна гривня»

Національний банк України закінчив пілотний проект з тестування «електронної гривні». Надалі його результати планують використати для майбутнього впровадження технології електронних грошей в Україні.

Про це повідомив директор департаменту платіжних систем Нацбанку Олександр Яблунівський, передає Financial Club.

«Ми вже декілька років працюємо над проектом, який називається «електронна гривня». Це «пілот». Ми його позиціонуємо як дослідницьку роботу. Насправді більшість центральних банків світу роблять це», — повідомив Яблунівський.

За його словами, «електронні гривні» почали випускати наприкінці 2018 року. Ними користувалися лише працівники Нацбанку. Протягом дії пілотного проекту Нацбанк збирав інформацію щодо переваг та недоліків електронних грошей.

«Зараз «пілот» закінчився. Ми підготували аналітику та найближчим часом розглянемо її на засіданні Правління НБУ», — додав Яблунівський.

Зазначається, що «електронні гривні» не є криптовалютою, однак в їхній основі лежать подібні технології, що використовуються для створення та функціонування криптовалют, зокрема технологія blockchain. Подібні проекти з випуску «електронних грошей» наразі тестують центральні банки багатьох країн, зокрема Британії та Швеції.