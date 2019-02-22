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    Економіка та фінанси

    В Україні минулого року обсяг безготівкових операцій зріс на 55%

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    В Україні лідером платіжних систем є MasterCard - В Україні минулого року обсяг безготівкових операцій зріс на 55%
    В Україні лідером платіжних систем є MasterCard

    Кількість власників платіжних карток у 2018 році досягла 42,3 млн осіб

    Національний банк України оприлюднив статистику щодо розвитку ринку безготівкових платежів у 2018 році. Так, за рік кількість власників платіжних карток досягла 42,3 млн осіб. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

    Як зазначається, зросла кількість активних платіжних карток до 36,9 млн шт. Приріст, порівняно з минулим роком, склав 6%. Відзначається, що частка активних платіжних карток становить 62,2%.

     «Лідером платіжних систем є MasterCard. Кількість активних карток цієї системи складає 26 млн, а це – 70,3% від загальної кількості. Кількість карток Visa складає 10,5 млн (28,5%), карток, Простір – 0,5 млн (1,2%), інших платіжних карток – 4 тис (0,01%). Найбільшими емітентами є Приватбанк, Ощадбанк та Райффайзен Банк Аваль», - зазначають у НБУ.

     «Як і очікувалось, українці все частіше віддають перевагу безготівковим розрахункам. Цьому сприяє поступовий розвиток інфраструктури для прийому платіжних карток. І, безумовно, хорошим показником є те, що така тенденція спостерігається вже протягом кількох останніх років. Сподіваємось за кілька років все ж наздогнати європейські показники», – наголосив координатор Комітету з електронних платежів Європейської бізнес асоціації Євгеній Веремійченко.

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    Так, обсяг безготівкових платежів у 2018 році склав 1 297 млрд грн. Це на 55,4% більше у порівнянні з попереднім роком. Кількість безготівкових операцій зросла за рік на 33% і склала 3,1 млрд шт. Мережа POS терміналів зросла на 20% і становить наразі 279 тис. шт. Також зросла на 20% і кількість підприємств у сфері торгівлі та послуг, що забезпечують можливість здійснення розрахунків з використанням платіжних карток (їх кількість становить 208,7 тис. шт). Крім того, вже 79,4% терміналів забезпечують можливість безконтактної оплати, в тому числі з використанням сервісів Apple Pay та Google Pay.

     Водночас, на сьогодні лише 38% підприємств сегменту МСБ в Україні надають своїм клієнтам можливість розрахуватися карткою, а, до прикладу, в Європі ця цифра складає 62%. Хоча за кількістю ці підприємства становлять 99% бізнес сектору. Тож, безумовно, така ситуація є стримуючим бар’єром як для власників платіжних карток, так і для можливості поширення в Україні новітніх платіжних сервісів та технологій.

    Тому, бізнес-спільнота закликає Міністерство економічного розвитку і торгівлі України якнайшвидше затвердити оновлену Постанову КМУ «Про затвердження вимог до суб’єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги)». Її схвалення дозволить визначити чіткі критерії та забезпечити поетапний перехід бізнесу на обов’язкове приймання платежів у безготівковій формі. Це, в свою чергу, дозволить встановити рівні умови та надати можливість споживачу обирати найбільш зручний спосіб розрахунків.

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