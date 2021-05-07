Нацбанк назвав дев’ять компаній, які виключили з держреєстру фінансових установ

Через відсутність ліцензій із реєстру виключено чотирьох страховиків

Національний банк виключив з держреєстру фінансових установ чотири компанії через відсутність у них ліцензій та ще п’ять установ на підставі їх власних заяв.

За даними НБУ, комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив ці рішення 30 квітня.

У зв’язку з відсутністю ліцензій із реєстру виключено чотирьох страховиків:

СК «Варта», СК «Довіра та Гарантія», СК «Стар-Поліс» та СК «Індустріальна».

СК «Довіра та Гарантія», СК «Стар-Поліс» та СК «Індустріальна» не мали невиконаних (прострочених) зобов’язань перед страхувальниками, водночас СК «Варта» не подало до НБУ звітність за І квартал 2021 року.

Їх ліцензії були анульовані в березні–квітні 2021 року у добровільному порядку. Після виключення з реєстру вищезазначені компанії остаточно втратили статус фінустанов.

Ще п’ять фінустанов – ПТ «Ломбард Чепіль і Компанія», ТОВ «Олком-Лізинг», КС «Копілочка», КС «Співдружність» та КС «Народний кредит» виключені з реєстру за власними заявами.

ПТ «Ломбард Чепіль і Компанія» мало ліцензію на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту. Ліцензія була анульована 12 березня. Активи установи становили 747 тис. грн або 0,02% від загального обсягу ринку ломбардів.

ТОВ «Олком-Лізинг» мало чотири ліцензії – на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту, надання послуг з фінансового лізингу, надання послуг з факторингу, а також надання гарантій. Ліцензії були анульовані 26 березня. Активи установи становили 14,6 млн грн або 0,01% від загального обсягу ринку фінансових компаній.

Кредитна спілка «Копілочка» мала ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту. Ліцензія була анульована 19 березня. Зобов’язання кредитної спілки становили 212,3 тис. грн (0,01% від обсягу ринку), а її активи – 410,9 тис. грн або 0,02% від обсягу ринку.

Кредитна спілка «Співдружність» мала дві ліцензії – на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, та залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення. Ліцензії були анульовані 2 квітня. Зобов’язання кредитної спілки становили 11 тис. грн (0,0007% від обсягу ринку), а її активи – 2,7 млн грн (0,12% від обсягу ринку).

Кредитна спілка «Народний кредит» мала дві ліцензії – на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, та залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення. Ліцензії були анульовані 26 березня. Зобов’язання КС становили 20,1 тис. грн (0,001% від обсягу ринку), а її активи – 3,07 млн грн (0,13% від обсягу ринку).