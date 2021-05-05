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    Нацбанк оновив вимоги до учасників системи BankID

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    НБУ&nbsp;посилив вимоги до банків стосовно передачі актуальних даних користувачів - Нацбанк оновив вимоги до учасників системи BankID
    НБУ посилив вимоги до банків стосовно передачі актуальних даних користувачів
    Фото з відкритих джерел

    Наразі система BankID налічує 91 учасника: 34 банки-ідентифікатори та 57 абонентів-надавачів послуг

    Національний банк вирішив посилити ефективність та надійність системи BankID, тому дещо змінив вимоги до її абонентів. Про це повідомляє finclub.

    Нацбанк зокрема:

    • зобов’язав абонентів – ідентифікаторів здійснювати багатофакторну автентифікацію користувачів системи BankID НБУ до моменту передачі персональних даних користувачів через систему;

    • посилив вимоги до банків стосовно передачі актуальних даних користувачів;

    • передбачив для абонентів – надавачів послуг можливість використання системи BankID виключно для надання користувачам тих послуг, за надано дозвіл якими Радою системи BankID НБУ;

    • розширив повноваження Ради системи BankID у частині контролю за дотриманням умов укладених договорів та відповідальності абонентів системи.

    Відповідні зміни містить постанова №35 Нацбанку від 27 квітня 2021 року, яка набрала чинності з 1 травня 2021 року.

    Зі свого боку банки – абоненти-ідентифікатори зобов’язані привести свою діяльність у відповідність до вимог не пізніше 1 липня 2021 року..

    Вже 99% власників платіжних карток можуть скористатися віддаленою ідентифікацією за допомогою BankID.

    Система BankID НБУ – це спосіб верифікації громадян через українські банки для розширення можливостей онлайн ідентифікації клієнтів під час користування цифровими державними та іншими сервісами.

    Теги: Національний банк банк технології фінанси
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