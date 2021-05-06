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    У квітні українці продали банкам рекордний обсяг валюти

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    Безготівкові операції з купівлі-продажу валюти для населення стали доступні з лютого 2019 року - У квітні українці продали банкам рекордний обсяг валюти
    Безготівкові операції з купівлі-продажу валюти для населення стали доступні з лютого 2019 року
    Фото з відкритих джерел

    Чистий продаж валюти склав $545,9 млн

    Жителі України у квітні продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $2245,5 млн (в еквіваленті) і купили на $1699,6 млн. Чистий продаж валюти склав $545,9 млн. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

    Таким чином, у квітні був зафіксований рекордний місячний обсяг продажу валюти населенням з початку року.

    Всього з початку 2021 року населення продало валюти на $7284,0 млн і купило на $6364,3 млн. Чистий продаж склав $919,6 млн.

    Зазначимо, згідно з даними, які враховують безготівкову валюту, за 2020 рік населення продало банкам валюти на $19 241,5 млн і купило на $18 004,4 млн. Чистий продаж склав $1 237,1 млн.

    Безготівкові операції з купівлі-продажу валюти для населення стали доступні з лютого 2019 року. НБУ з 2021 року почав враховувати в статистиці дані з купівлі-продажу безготівкової валюти.

    Теги: Національний банк економіка банк валютні операції гроші українці фінанси населення НБУ
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