У квітні українці продали банкам рекордний обсяг валюти

Безготівкові операції з купівлі-продажу валюти для населення стали доступні з лютого 2019 року

Чистий продаж валюти склав $545,9 млн

Жителі України у квітні продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $2245,5 млн (в еквіваленті) і купили на $1699,6 млн. Чистий продаж валюти склав $545,9 млн. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Таким чином, у квітні був зафіксований рекордний місячний обсяг продажу валюти населенням з початку року.

Всього з початку 2021 року населення продало валюти на $7284,0 млн і купило на $6364,3 млн. Чистий продаж склав $919,6 млн.

Зазначимо, згідно з даними, які враховують безготівкову валюту, за 2020 рік населення продало банкам валюти на $19 241,5 млн і купило на $18 004,4 млн. Чистий продаж склав $1 237,1 млн.

Безготівкові операції з купівлі-продажу валюти для населення стали доступні з лютого 2019 року. НБУ з 2021 року почав враховувати в статистиці дані з купівлі-продажу безготівкової валюти.